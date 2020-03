Lieki teikt, ka viņa būtu pirmais cilvēks planētas vēsturē, kam kas tāds izdevies. Oficāli pasaules rekords 100 metru distancē pieder jamaikietim Useinam Boltam, kas 2009. gadā Berlīnē pasaules čempionātā finiša līniju šķērsoja pēc 9,58 sekundēm.

"Pirmoreiz noskrēju piecās!!!!" tā Britnija parakstīja "Instagram" ievietoto ekrānuzņēmumu, kurā taimeris rādīja 5,9 sekundes. Nu šis foto jau izdzēsts. "Atslēga - tikt pāri savām bailēm izlikt sevi visu jau no paša sākuma. Kad to panācu, izdevās piecās!!!! Parasti es skrienu sešās vai septiņās... manā pirmajā mēģinājumā bija deviņas... Un tagad es to paveicu, vūp! 100 metru distance."

Foto: no "Instagram"

Ātri vien Spīrsas "Instagram" sekotāji norādīja, ka tik ātri neskrien pat Useins Bolts. Kāds cits pat pamanījās atgādināt, ka pirms diviem mēnešiem 38 gadus vecā Spīrsa lauzusi pēdu.

Dienu pēc šī ekrānuzņēmuma ievietošanas Britnija "Instagram" taisnojās - gribējusi vien pajokot, ka labojusi Bolta rekordu. Citi gan iebilda - par to, ka tāds Useins Bolts vispār eksistē, Britnija droši vien tikai tagad no "Instagram" komentāriem uzzinājusi.

