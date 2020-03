Pirmajam karaļnama pārstāvim apstiprināts koronavīruss

59 gadus vecais Austrijas erchercogs Kārlis Hābsburgs ir Hābsburgu-Lorēnu dinastijas galva. Viņš par sev diagnosticēto koronavīrusu apstiprinājis telefonsarunā Austrijas telekanāla oe24 žurnālistam. “Tas ir kaitinoši, bet ar mani viss ir kārtībā. Tas tomēr nav melnais mēris,” optimistiski norādījis sasirgušais erchercogs. “Es domāju, ka tā ir parastā gripa. Kad man piezvanīja draugs, kam Šveices kongresa laikā veiktais tests izrādījies pozitīvs, arī man veica analīzes.”

Erchercogs paslavējis Austrijas varasiestādes par operatīvo rīcību, nosakot ierobežojumus valstī, kas noteikti ar mērķi mazināt pandēmiju. Viņš arī atzīmējis, ka “panika nav radusies.”

25 Foto Kembridžas hercogiene Ketrīna un Spānijas karaliene Letīcija +21 Skatīties vairāk

Zināms, ka koronavīrusa testus veikuši arī Spānijas karalis Felipe un karaliene Letīcija. Karaļpāris nolēmis veikt šādu drošības pasākumu pēc tam, kad Letīcija tikusies ar kādu no valsts amatpersonām, kam vēlāk apstiprināts koronavīruss. Piektdien Spānijas karaļnams izplatīja paziņojumu, norādot, ka viņu karalis un karaliene ir veseli: “Vakar Viņu Majestātēm veiktās COVID-19 pārbaudes ir negatīvas. Sekojot veselības aprūpes organizāciju rekomendācijām, Viņas Majestāte karaliene turpmāk nepildīs pienākumus un periodiski mērīs temperatūru, kā tas ir prasīts šādās situācijās.”

Koronavīrusa uzliesmojums ietekmējis arī daudzus plānotus pasākumus un vizītes Eiropas karaļnamos. Monako karaliskā ģimene uz vēlāku laiku pārcēlusi gadskārtējo Rožu balli un Beļģijas karaliene Matilde atcēlusi valsts vizīti Itālijā. Dānijas kroņprincese Mērija un kroņprincis Frederiks dzīvo mājās ar visiem četriem bērniem, kuriem liegts skolas apmeklējums Šveicē izsludinātās pandēmijas dēļ.

43 Foto Rīgu apciemo Dānijas kroņprincis Frederiks ar kundzi princesi Mēriju +39 Skatīties vairāk

Bekingemas pils Lielbritānijā pagaidām gaida jaunākos valdības lēmumus un ieteikumus, kā rīkoties saistībā ar nākamajos mēnešos paredzētajiem karaliskajiem pienākumiem. Karaļnams jau tuvākajās dienās plāno informēt tautu par izmaiņām un to kā koronavīrusa pandēmija ietekmēs karalienes, Kembridžas hercogu, prinča Čārlza un pārējo karaļnama pārstāvju plānotos pasākumus. Britu premjerministrs Boriss Džonsons pirmdienas pēcpusdienā aicinājis tautu atturēties no uzturēšanās vietās, kur ir daudz cilvēku, īpaši mudinot no tā izvairīties cilvēkiem, kuriem ir vairāk nekā 70 gadu.

24 Foto Hercogienes Megana, Ketrīna un citi karaliskās ģimenes pārstāvji piedalās karalienes dzimšanas dienas parādē +20 Skatīties vairāk

Visai iespējams, ka šogad uz vēlāku laiku pārcelta vai pilnībā atcelta būs arī karalienes oficiālās dzimšanas dienas parāde jeb “Trooping The Colour”, kas ik gadus notiek jūnijā. Zem jautājuma zīmes ir arī gadskārtējais Čelsijas ziedu šovs, kuru apmeklē visa britu karaliskā ģimene.

Saistītās ziņas Bonda meitenei Olgai Kuriļenko konstatēts koronavīruss Toms Henkss un viņa sieva parādījuši sevi pēc saslimšanas ar koronavīrusu Trampam drīz varētu tikt veikts koronavīrusa tests