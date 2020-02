Par to Linda pasūdzējusies sociālās saziņas tīklā "Facebook", atklājot, kā Andris izmantojis viņas uzticēšanos: "Zaga gandrīz katru dienu, kad nāca uz darbu, ko uzzinām tikai tagad - pēc laika. Teiksiet - policija, tiesa, cietums? Tas prasītu laiku un enerģiju, ko mēs tērētu nelietim..."

"Kāds nopērk pudeli vīna un samaksā skaidrā. Kādēļ neiebāzt kabatā, neizsitot čeku?... Inventarizācijas laikā paniski mēģināt samaksāt par trūkstošajām vīna pudelēm plauktos?... Nepamanīt, ka pīkstina svešu karti, kas turpat netīšām palikusi...Jo nemaksās taču ar savu... Pārdot dārgu vīnu pa glāzei, kas nav paredzēts... Pēc tam nopirkt pudeli citā veikalā un nolikt vietā..." krāpšanas gadījumus uzskaita Mūrniece.

"Melot un melot un melot. Par to, kādēļ iztrūkums. Andra ikdiena. Citu mūsējo maiņās vakaros kasē vienmēr bija nauda. Andra maiņās - nulle..." atklāj Mūrniece, piebilstot: "Jā. Es atzīstos savās kļūdās. Nesēdēju un nevaktēju. Netiku galā. Ir nelieši, kas to izmanto. Vienīgais, ko šobrīd varu - skaļi pateikt šo. Un brīdināt citus. Par to, ka tā var notikt. Un par metodēm, kā mūs var apzagt."

Kā jau ziņots, pērn novembrī Linda sociālās saziņas tīklā "Facebook" klajā nāca ar stāstu par vīrieti-izmantotāju, kas "regulāri mielojies viņas viesnīcas restorānā ar vakariņām, dzēris "asiņainās Mērijas", bērnu lutinājis ar saldējuma kokteiļiem, taču ne reizi vīrietim nav ienācis prātā par to pat piedāvāt samaksāt".

"Man jau katru reizi šķiet, ka nu beidzot esmu iemācījusies. Ar vienu tādu vissliktāko versiju biju piecus gadus precējusies. Tomēr ar to nepietika. Atkal un atkal... Laikam jau pati vien vainīga," toreiz ieraksta komentāros vēstīja Mūrniece, kuras pirmais vīrs ir iekšlietu sistēmas darbinieks Raimonds Mūrnieks, bet otrais - no 2012. gada maija līdz 2017. gada jūnijam - ārsts un politiķis Hosams Abu Meri.