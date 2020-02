"Tā nedaudz salauza man ausis" - Francijas kultūras ministrs kritizē Eirovīzijai izvirzīto dziesmu

Konkursam izvirzīta franču dziedātāja Toma Lība dziesma "The Best In Me".

Kultūras ministram nav bijuši iebildumi pret dziesmas skanējumu, bet viņš bijis sarūgtināts par valodu, kādā dzied Lībs. Aptuveni puse dziesmas lirikas, tāpat kā tās nosaukums, ir angļu valodā.

Savu aso piezīmi Rīsters izteicis Francijas parlamentā, atbildot uz kolēģa uzdotu jautājumu: "Tā ir taisnība, ka piedziedājums ir angļu valodā. Kad šorīt to izdzirdēju radio, tā man nedaudz salauza ausis. Tā bija neatkarīga raidorganizācijas "France Televisions" izvēle."

Kultūras ministrs norāda, ka katram ir jārāda piemērs, kā ar Franciju lepoties, tāpēc arī viņš publiski paudis savu sašutumu par valodu, kas dzirdama starptautiskajam dziesmu konkursam pieteiktajā dziesmā.

Tikmēr "France Televisions" savu izvēli aizstāv, sakot, ka dziesmā jūtamas "universālas emocijas".

Dziesmas "The Best In Me" autors ir zviedrs Jons Lundviks. Konkursam tā daļēji pārtulkota franču valodā. Francija Eirovīzijā nav uzvarējusi kopš 1977.gada. Pagājušajā gadā Francija konkursā ierindojās 16.vietā.

