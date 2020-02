VIDEO: vīrs neticēja panikā kliedzošajai sievai, ka tualetē kāds ir, līdz brīdim, kad atvēra durvis

"Mūsu bēniņos ir iekļuvušas vāveres, un mana sieva pašlaik stāv uz skapīša, jo domā, ka viena no tām ir iekļuvusi tualetē," video sākumā saka vīrietis, dodoties uz vannasistabu un rokā turēdams garu nūju.

Tālāk dzirdams, kā vīrs apstrīd sievas sacīto, uzsvērdams, ka "tur nekā nav, tas ir pilnīgi neiespējami". Tikmēr sieva turpina uzstāt, ka tualetē sadzirdējusi vāveri. Zem tualetes durvīm pat pabāzts dvielis, lai zvērs netiktu ārā pa nelielo spraugu. "Never vaļā tās durvis!" saka sieva. "Man ir miets!" mierina vīrs.

Foto: ekrānuzņēmums no video

"Skaties!" vērdams vaļā tualetes durvis, saka vīrietis. "Ko es tev tikko teicu? Šeit nav it nekā! Nekā! Es skatos visur!" Bet jau pēc pāris sekundēm no atkritumu tvertnes izlec kas spalvains, un video pārtrūkst līdz ar sievišķīgu spiedzienu no vīra puses.

Foto: ekrānuzņēmums no video