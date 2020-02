Labākā vecpuišu ballīte - padomi un 3 idejas aktivitātēm

Budžets

Tas, protams, ir atkarīgs no izvēlētajām aktivitātēm, tomēr parasti izmaksas ir vismaz 50€ no personas. Tomēr vidēji izdevumi ir 100€ līdz 150€ robežās no cilvēka. Ņemot vērā, ka vecpuišu ballīte ir par godu jūsu draugam, ir pieņemts, ka šajā dienā viņam viss tiek uzsaukts no draugu puses.

Tipiskās izmaksu pozīcijas:

transports (busa noma, degviela, taxis);

dzērieni (visas dienas garumā līdzi ņemšanai un bārā/naktsklubā);

ēdieni (uzkodas līdzi ņemšanai pa dienu, vakariņas bārā/restorānā);

aktivitātes pie dažādiem pakalpojumu sniedzējiem;

rekvizīti jūsu pašu sarīkotajiem uzdevumiem;

kostīmi u.c. aksesuāri vienotam stilam vai vecpuiša izcelšanai

naktsmājas, ja vecpuišu ballīte paredzēta divas vai vairāk dienas.

Aizvien populārākas kļūst vecpuišu ballītes ārzemēs. Atrodot lētas avio biļetes un galamērķi, izmaksas krietni nepalielināsiet, jo uzsvars tiek likts uz pašu ceļojumu, ne aktivitātēm.

WhatsApp čats vai Facebook messenger?

Parocīgāks ieteikums tomēr būtu uztaisīt Facebook event, kur daudz ērtāk un pārskatāmāk varēsiet sekot līdzi tematiem un nepalaist garām svarīgāko informāciju. Katru tēmu varat apspriest jaunizveidotā diskusijā, lai nenāktos skrollēt pa dienu garām palaistos jaunumus.

Pirms tam vēlams arī visiem satikties klātienē uz vienu (vai diviem) alus kausiem, kur pārrunāsiet pirmās idejas un sadalīsiet pienākumus, par ko katrs ir atbildīgs. Nereti vecpuišu ballītes ir pasākumi, kuros satiekas līdz šim nepazīstami cilvēki, tādēļ šāda pirmā tikšanās palīdzēs daudz ātrāk rast kopīgu valodu.

Lai jums izdotos labākā vecpuišu ballīte, idejas ieteicams sākt apspriest vismaz 3 mēnešus pirms pasākuma. Atceries, ka vasaras sezonā pieprasītākie pakalpojumu sniedzēji ātri vien tiek rezervēti!

Kā izvēlēties piemērotākās aktivitātes?

Jā, jā, mēs zinām, cik liela vēlme vecpuišu ballītē ir kārtīgi izjokot, pārbaudīt un varbūt pat nedaudz pazemot vecpuisi. Tomēr šie svētki ir par godu viņam, tādēļ respektējat viņa vēlmes un izvēlaties tādas aktivitātes, kas patiktu jūsu draugam, ne primāri jums pašiem. Galu galā, vecpuišu ballīte ir par jautru piedzīvojumu un vecajiem, labajiem laikiem.

Peintbols nemirst

Labākā vecpuišu ballīte bez peintbola nav vecpuišu ballīte. Kādā vēl aktivitātē draugiem būs iespēja kārtīgi sadot vecpuisim? Turklāt varēsiet spēles laikā savu draugu ieģērbt smieklīgā kostīmā, piemēram, vienradža, zaķa vai supermena.

Foto: GUNSnLASERS

Īpašas peintbola misijas

Lai līgavainim uzkurinātu nervus, viena no peintbola spēles misijām var būt “Cik labi Tu pazīsti savu topošo sievu?”, kuras laikā draugam jāatbild uz vairākiem jautājumiem, uz kuriem atbildes jau esat ieguvuši no līgavas.

Dažas idejas misijas jautājumiem:

Par ko viņa vēlējās kļūt bērnībā? Kādas ir viņas mīļākās puķes? Kādu mājas darbu viņai visvairāk nepatīk darīt? Uz kuru valsti viņa gribētu aizceļot? Kāda ir viņas acu krāsa? Kādas krāsas apģērbu viņa visbiežāk valkā ikdienā? Kādas ir viņas mīļākais kokteilis?

Par katru nepareizu atbildi jums ir iespēja iešaut topošajam vīram. Iedomājies, cik satraucies viņš būs, lai tikai nedabūtu ar krāsu bumbiņu! Šāda vecpuišu ballīte ideja būs divi vienā - atraktīva aktivitāte un uzdevums vecpuiša iestūrēšanai laulības dzīvē.

Šo un citas tematiskas misijas jums palīdzēs noorganizēt peintbola parkos “GUNSnLASERS”, kuriem ir liela pieredze vecpuišu ballīšu organizēšanā. Ienāciet ŠAJĀ mājaslapā un uzziniet vairāk!

Peintbola mūsdienīgā versija - reball

Šogad strauju popularitāti iegūst reball jeb peintbols ar gumijas bumbiņām, kam ir vairākas priekšrocības:

nepaliek krāsu traips uz apģērba;

spēle notiek iekštelpās, tādēļ nav jāuztraucas par laikapstākļiem;

nemaksā par papildu bumbiņām - cenā ir iekļauts bezlimita bumbiņu skaits;

ieroča stiprumu var regulēt, lai trāpījums būtu vairāk/mazāk jūtams;

plašs spēles uzdevumu klāsts ar dažādiem atribūtiem, piemēram, kannām, karoga mastiem, smilšu maisiem u.c.

Foto: GUNSnLASERS

Izvēloties reball spēli “GUNSnLASERS” izklaides parkā Šampētera ielā 1, Rīgā, vecpuišu ballīte noritēs kā pa diedziņu, ievērojami atvieglojot jums organizēšanas darbus. “GUNSnLASERS” darbinieki palīdzēs noorganizēt spēli un rūpēsies par jautrību visā pasākuma laikā.

Sacīkstes trasē

Vīriešiem vienmēr patīk azarts un sacensību gars, tādēļ dodaties uz kartingu trasi uzstādīt jaunu trases rekordu un sacensties par ātrākā braucēja titulu!

Šogad topā ir elektrokartingi, kuriem ir liela jauda, vienlaikus nenodarot tik lielu skādi dabai kā kartingi, kas darbojas ar degvielu.

Kādēļ izvēlēties elektrokartingus?

Jauns un mūsdienīgs pakalpojums, kas kļūst arvien pieprasītāks visā pasaulē

Ātrs uzrāviens jau startā

Sānslīde līkumos

Precīza apļa laiku uzskaite, lai salīdzinātu savu un citu braucēju ātrumu

Foto: GUNSnLASERS

“GUNSnLASERS” trasē Mārkalnes ielā 10, Rīgā, vienlaikus var braukt līdz pat 5 braucējiem. Turklāt bez maksas varat ņemt līdzi savus ēdienus un dzērienus, lai turpinātu ballīti arī pēc aktivitātes. Par elektrokartingu piedāvājumu vairāk lasi mājaslapā TE un reģistrē laiku online formā vai zvanot pa tel.27274646!

Atceries, ka Tev nav vecpuišu ballīte jāorganizē vienam pašam - sadaliet uzdevumus savā starpā tā, lai katram būtu kāda atbildība un pietiekami daudz laika, lai to izdarītu! Aiciniet palīgā arī savas otrās pusītes, kuras noteikti piekritīs parūpēties par sātīgām un garšīgām uzkodām!

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar GUNSnLASERS