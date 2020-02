Oktobrī Rīgā muzicēs roka veterāni "Nazareth"

Grupa pastāv kopš sešdesmito gadu beigām. Vairāk nekā 50 gadu ilgās karjeras laikā viņi snieguši koncertus visā pasaulē, iepriecinot savus fanus ar labākajiem hitiem, kas septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados iekaroja Eiropas un pasaules mūzikas topus.

Klajā ir nākuši 24 studijas albumi, beidzamais no tiem - 2018. gada "Tattooed on My Brain". Šis arī ir pirmais grupas albums, kura radīšanā nav piedalījies "Nazareth" oriģinālā sastāva vokālists Dens Makkafertijs - viņš 2013. gadā veselības dēļ grupu pameta. Viņa vietā tagad dzied Karls Sentanss. No tiem vīriem, kas 1968. gadā grupu dibināja, sastāvā palicis tikai viens - basģitārists Pīts Egņū.