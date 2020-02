FOTO: savu debijas albumu tautās laiž "X faktora" uzvarētājs Arturs Gruzdiņš

Arturs par albumu izsakās sekojoši: “Emociju izvirdumi, paldies Dievam, nav mana stiprā puse, bet, radot albumu “Aplī”, tie parādījās, un es tiem arī ļāvos – gan pozitīvajiem, gan ne tik ļoti. Es savos 26 gados vēl neesmu pieredzes ceļos un neceļos nogājis pārāk tālu, bet stāsti, ko var dzirdēt albuma tekstos, ir īsti - par dūrēm gaisā, sekojot sapņiem, par neizmērojamu laimi un lielu nelaimi, par dusmām, cerībām un pārpasaulīgu mīlestību. Dziesmas ir tiešas un patiesas, un sintētika nav to sinonīms, dzīvie instrumenti valda pār skanējumu.”

Albumu producēja Reinis Sējāns, skaņu inženieris - Gatis Zaķis. Arturs par savu pirmo ierakstu pieredzi ar producentiem stāsta: “Viņi man neļāva iesēsties komforta zonā, un par to esmu ļoti pateicīgs, jo domu lidojumam nebija robežu. Bija ļoti interesanti vērot, kā dziesmas attīstījās no to pirmajām versijām, līdz tam, ko var dzirdēt gala ierakstā. Albums tapa vairāk kā gadu, tajā ir dzirdamas 12 kompozīcijas, un man ir patiess prieks, ka nu tas ir sasniedzis klausītāju ausis.”

"Aplī" iznāk mūzikas ierakstu kompānijas “Sony Music Entertainment” paspārnē, ar to līgumu Arturs ieguva, uzvarot TV šova "X faktors" pirmajā sezonā.