"Jā," - Timmas mīļotā Anna Sedokova apstiprinoši atbild uz fanes jautājumu, vai ir stāvoklī

"Šodien bija neticama diena, bet rīt būs vēl labāka! Notika kas tāds! Bet pagaidām vēl nevaru to teikt!!" tādu vēstījumu sociālās saziņas tīklā "Instagram" ievietojusi Sedokova.

Un uz vienas sekotājas jautājumu: "Atkal esi stāvoklī, vai?", Anna atbildējusi īsi un kodolīgi: "Jā".

Foto: no "Instagram"

Protams, nevar izslēgt, ka Anna vien mānījusies, jo dienu pēc šī ieraksta, ka "rīt būs vēl labāka diena", pāris "Instagram" pavēstīja - ģimeni papildinājis amerikāņu buldogs Mamba.

Saistītās ziņas Timma un Sedokova iegādājas suni un izveido viņam Instagram kontu "Tagad tu zini labāko alternatīvu" - latviešu basketbola zvaigznes Timmas mīļotā jūsmo par rīta seksu Jānis Timma savu mīļoto Sedokovu albuma atklāšanā sveic ar milzīgu rožu klēpi

Sedokova, kas jau vairākus mēnešus ir attiecībās ar Jāni Timmu, ir triju bērnu māmiņa. Savulaik viņa bijusi arī precējusies. Nepilnus divus gadus ar pazīstamo baltkrievu futbolistu Valentīnu Beļkeviču, kura dēļ aizgāja no populārās grupas "VIA Gra". Kad Anna uzzināja, ka Valentīns viņu krāpis, laulībai pienāca beigas. No šīs laulības Annai ir 14 gadu veca meita Alina. Par otro Annas vīru kļuva uzņēmējs Maksims Čerņavskis – šī laulība ilga divus gadus, bet tad Sedokova, uzzinājusi par vīra dēku ar citu "VIA Gra" dalībnieci, pavēstīja par šķiršanos. Arī Čerņavskim dziedātāja ir dāvājusi meitu – Monika tagad ir astoņus gadus veca. Savukārt 2017. gada aprīlī Sedokova pasaulē laida dēlu Hektoru, kura tēvs ir uzņēmējs Artjoms Komarovs, ar kuru Anna pašķīrās drīz pēc dzemdībām.