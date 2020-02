Sipeniecei šodien 50! Kā Jaunpils Baibiņa izauga par zvaigzni

„Ir jāsvin visi svētki un jubilejas, jo mēs neviens nezinām, cik gara būs mūsu dzīve!” allaž uzsvērusi Baiba. Kamēr viņa, „ārkārtīgi uztraucoties”, gatavojas savai beneficei, lai „nostāstītu nost” jautrākos notikumus, ar ko lutinājis vēlīgais liktenis, apkopojam tos faktus, kas redzami veidojuši Sipenieci-Gavari par to, kas viņa ir šodien.

Sākums

Baiba filmējusies komēdijā "Es mīlu jūsu meitu".

Dzimusi 1970. gada 21. februārī Jaunpilī. „Man ir noveicies – piedzimu normāliem vecākiem. Jā, bija arī liela nelaime, ļoti skumjš notikums, kad nomira tēvs. Deviņos gados tas ir skarbi. Tad tiešām manā dzīvē vienā dienā mainījās viss. Bet pat tad tu saproti, ka tā dzīvē notiek...”

Padomju gados Baiba mācījusies Jaunpils skolā, kas bijusi ar lopkopības novirzienu. Taču nākotni viņa nebūt nedomāja saistīt ar piena kannu cilāšanu. Iespaidojusies no bagātīgās kultūras dzīves ciemā, viņa gribēja būt aktrise.

Ķestera faktors

No mājām aizgājusi agri, viņa iestājās teātra klasē Viestura vidusskolā Valmierā, kur strādāja un teātra zinībās skoloja Zigurds Ķesters – nākamā aktiera Ģirta Ķestera tētis. Būdams tautas teātra "Sprīdītis" režisors, skolotājs Ķesters Baibai iedeva lielisku dzīves startu un pēc vidusskolas iedrošināja doties tālāk. Kādu laiku Baiba darbojusies Videocentra teātra studijā, kas bijis tāds kā alternatīvais teātris, bet naudas trūkuma dēļ projekts lēnām izbeidzies.

Baiba Rīgas Videocentra dramatiskās mākslas skolas aktieru kursā. No kreisās: Jānis Zobens, Dana France, Mārtiņš Grauds, Sintija Lūriņa, Valters Krauze, Baiba Sipeniece, Edgars Elsiņš, Gundega Gaismiņa-Zvejniece, Ikars Samardžijevs, Una Jansone, Atis Grīnbergs. (Foto: no privātā arhīva)

Strādājusi Ullmans lampu veikalā, pēc tam kādu laiku bijusi bez darba. Gājis ļoti raibi – dzīvojusi kopmītnē un „komunaļņikos”. Tagad var tikai minēt, kā būtu izveidojusies Sipenieces turpmākā dzīve, ja viņa nebūtu iepazinusies ar nākamo LNT veidotāju Andreju Ēķi.

Pie „pustrakā” Ēķa

Filmā "Ceļojums uz Tukumu". (Foto: Ekrānuzņēmums)

Tas noticis 1992. gadā, kad veidota avangardiskā īsfilma "Ceļojums uz Tukumu". Viņa atceras, ka filmēšanas laikā viņu uzrunājis kāds pustraka izskata cilvēks ar izspūrušiem matiem. Viņš apgalvojis, ka drīz viņam būšot sava televīzija un viņš aicināšot Baibu darbā. Tas pustrakais cilvēks bija Andrejs Ēķis, kas tiešām pēc kāda laika izveidoja televīzijas kanālu "Picca TV" un uzaicināja Baibu strādāt. Viņai nebija ne attiecīgas izglītības, ne pieredzes, toties bija uzdrīkstēšanās un dabas dots talants.

Patmalnieces krāsās

Šovā "Dziesmu duelis", kas ir Baibas visu laiku mīļākais TV projekts, kurā viņa piedalījusies. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Kad Sipeniece-Gavare pievienojās kanālam TV3 un 1992. gadā sāka veidot savu visu laiku mīļāko šovu "Dziesmu duelis", viņa satikās ar modes mākslinieci Elitu Patmalnieci, uzplaukstot krāšņa kā puķe un tāda iesēžoties skatītāju apziņā uz visiem laikiem. Tā arī sākās abu kolorīto dāmu ciešā sadarbība. „Ar Baibu "Dziesmu duelī" bija ļoti viegli sastrādāties. Mēs varējām ne no kā radīt brīnumu,” savulaik priecājās Patmalniece. Viņa palīdzējusi Baibai veidot stilu arī raidījumā "Lielais Brīnumzemes šovs", "Dullais desmitnieks" un citos.

Ar sargeņģeli

Baiba bijīgi izturas pret tēmām, kas skar dzīves mistisko pusi, un tam ir izskaidrojums. Reiz viņa ar draudzenēm braukusi vilcienā. „Kad piestājām stacijā Glūda, kas atrodas starp Dobeli un Jelgavu, pēkšņi dzirdu – viena no māsām Zadovskām kliedz: man somiņa izkrita! Tā kā stāvēju vistuvāk durvīm, izlēcu no vilciena, lai paņemtu somiņu. Kad vilciens jau sāka kustību, iemetu somiņu tamburā, Kristīne atvēra to un kliedza – maka nav! Neko darīt, skrēju meklēt maku. Sastāvs jau sāka uzņemt gaitu, kādu brītiņu skrēju pa šķembām, jo šķita, vēl nav īstais brīdis lēkt vilcienā. Pēkšņi ieraudzīju – stabs ar uzrakstu „ostonovka pervovo vagona”. Domāju – tūlīt ap to stabu aplīmēšos, tāpēc lēcu vilcienā iekšā.

Kaut kas nogāja greizi, un es paripoju zem vilciena. Man virs galvas dimdēja sastāvs, un es sapratu – cik žēl, ka esmu tik jauna, skaista, tik maz piedzīvojusi un tagad jāmirst.

Gar acīm skrēja dzīves ainas, un tad pēkšņi jutu, ka spēcīga roka mani sagrābj un izvelk ārā no vilciena apakšas.”

Viss beidzies labi, bet Baiba tā arī neesot sapratusi, kas viņu izglābis. Pēc daudziem gadiem astrologs precīzi nosaucis gadu un dienu, kad viņas dzīve gandrīz aprāvusies. „Astrologs teica, ka mani izglābis sargeņģelis. Viņš pieļāva, ka mani sargā mirušais tētis.”

Ar vīriešiem kļūdas nepieļauj

Baiba domā, ka attiecībās ar vīriešiem totālas un neatgriezeniskas kļūdas savā dzīvē nav pieļāvusi. „Es nekad neesmu bijusi izteikta maita. Tomēr drusku maitai sievietei ir jābūt, jo citādi viņu sabradā.” Deviņdesmitajos gados Baibai bija romāns ar mākslinieku Aivaru Vilipsōnu, ar kuru attiecībās pasaulē nāca meita Grieta, tomēr pēc kāda laika viņi šķīrās. „Es diezgan ātri sapratu, ka abi esam brīnišķīgi cilvēki, mums bija skaisti un neaizmirstami mirkļi, bet dzīvot kopā diemžēl nav iespējams. Labāk to saprast uzreiz nekā mānīt sevi.”

2006. gada 16. jūnijā Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā notika Baibas un arhitekta Gata Gavara laulību ceremonija. Laulībā ar Gavaru Baiba pasaulē laidusi meitu Hermīni.

Prasīga meitu māte

Baiba uzskata, ka mamma ir vienīgais cilvēks pasaulē, kurš savām meitām audzināšanas nolūkā drīkst teikt skarbas lietas. „Reizēm domāju, ka par mani spriedīs pēc tā, kā es savas meitas esmu izaudzinājusi. Ne tikai pēc tā, cik esmu vai neesmu eleganta un ar kādiem panākumiem darbojusies televīzijā. Tāpēc meitenēm saku, ka man no viņām jāpieprasa lietas, kas ir elementāras un man pašsaprotamas. Saku – es jūs audzinu kādiem puišiem, es viņus vēl nezinu, bet viņiem arī ir mammas un tēti, viņi arī audzina savus bērnus un grib to labāko saviem bērniem. Viņi negrib pēdējo sliņķi, kura atver durvis, un tur gāžas „čūskas un vardes” ārā no mājas. Ir jābūt tikumam. Cilvēks var būt ar vistrakākajiem dzīves uzskatiem, bet, ja tu neievēro personīgo higiēnu, elementāras lietas, ja tavi bērni ir spiesti augt netīrībā un nekārtībā, pret to esmu neiecietīga.”