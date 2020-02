BAFTA balvu pasniegšanas ceremonijā par labāko filmu atzīst "1917"

"1917" saņēmusi balvu arī par labāko operatora darbu, bet pats Mendess atzīts par labāko režisoru.

Balvu par labāko aktierspēli saņēmis Hoakins Fēnikss par darbu Režisora Toda Filipsa drāmā "Joker" ("Džokers"), bet par labāko aktrisi atzīta Renē Zelvēgere, kas drāmā "Judy" ("Džūdija") atveido aktrisi Džūdiju Gārlandi.

Par labāko otrā plāna vīrieša lomas atveidojumu balvu saņēma Breds Pits par darbu Kventina Tarantīno lentē "Once Upon A Time... In Hollywood" ("Reiz Holivudā"), bet par labāko sieviešu otrā plāna lomas atveidotāju atzīta Lora Derna filmā "Marriage Story" ("Laulības stāsts").

Savukārt par labāko filmu, kas nav uzņemta angļu valodā, atzīta Dienvidkorejas režisora Bona Džūnho melnā komēdija "Parasite" ("Parazīts"). Bons apbalvots arī par labāko oriģinālo scenāriju.

