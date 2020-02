"Vēlējāmies padzīvot Londonā..." - Juris Žagars salauž sirdi savai angļu sievai

Par to, ka līdzšinējais aktieris un uzņēmējs Juris Žagars 13 kandidātu lielā konkurencē izraudzīts par Dailes teātra jauno direktoru, tika pavēstīts pāris dienu pirms viņa 59. dzimšanas dienas.

Sieva varētu būt „nedaudz satriekta”

Kad oficiālā sapulcē vispirms Dailes teātra kolektīvam un pēc pusstundas arī plašākai publikai kultūras ministrs Nauris Puntulis pavēstīja komisijas lēmumu, ka no šā gada 3. marta līdzšinējo Dailes teātra direktoru Andri Vītolu nomainīs Juris Žagars, kurš Dailes teātri pretī jaunām virsotnēm vedīs komandā ar paša izraudzīto māksliniecisko direktoru režisoru Viesturu Kairišu, Žagara laulātā draudzene Trūdija slēpoja Šveices Alpos.

Žagars atzinies, ka nu nāksies sievai „salauzt sirdi” ar viņai ne pārāk patīkamajiem jaunumiem. Proti, Žagaru pāris pēc Latvijā kopā nodzīvotiem 12 gadiem nākamo gadu bija iecerējis pavadīt Londonā.

„Ar Trūdiju, kas ir angliete, vēlējāmies vismaz gadu, bet varbūt arī ilgāk divatā padzīvot Londonā. Viss jau bija saorganizēts un saplānots... Tagad tiešām ceru uz viņas sapratni. Protams, tad es regulāri lidotu uz Latviju, spēlētu izrādēs. Daudz ko varētu darīt attālināti, piemēram, Cēsu koncertzāles lietas pilnīgi noteikti. Turklāt lidojums ir vienkāršs un ātrs, starp Rīgu un Londonu ir daudz lidmašīnu reisu, attālums vispār nav problēma mūsdienās. Manos nākotnes plānos bija studēt teātra režiju, tālab biju iesniedzis dokumentus respektablā mācību iestādē Londonā – "The London Academy of Music and Dramatic Art" –, kur tie tika pieņemti, un es jau biju noskaņojies studijām. Pieteicos un tiku arīdzan uzņemts prestižā aktieru aģentūrā, kas man jau sāka piedāvāt nelielus peļņas darbus vietējos seriālos un tamlīdzīgos projektos, jo, protams, man būtu arī jāpelna kāda nauda. Tik tālu viss jau bija izdarīts, taču nu aģentūrai nāksies paziņot, ka tas nenotiks, tāpat nāksies arī atsaukt savus dokumentus akadēmijā. Un dzīvoklim, iespējams, būs jāmeklē īrnieks. Iepriekš nezināju Dailes teātra valdes locekļa konkursa rezultātu, bet nu ir pienācis tas brīdis, kad ir skaidrs – nākamais gads Londonā un arī garākā periodā jāaizmirst. Nezinu, vai sieva šajā sakarā tiks satriekta, to redzēsim. Bet, pieņemot lēmumu kandidēt uz Dailes teātra valdes locekļa amatu, mēs izdiskutējām šo jautājumu plaši, līdz ar to esam gatavi gan vienam, gan otram scenārijam,” atklāj Juris Žagars.

Skumīgs tikai par atvadīšanos no aktiera darba

Ar savu aktiermeistarību Juris Žagars publikas simpātijas iemantojis, gan filmējoties kino, gan spēlējot uz Dailes teātra skatuves. Starp citu, vēl tikai pirms dažiem gadiem vecāka gadagājuma ļaudis šokēti noelsās, kad izrādē "Laulības dzīves ainas" pirmais cēliens noslēdzās ar... pliku Jura Žagara varoņa pēcpusi. (Foto: Publicitātes)

Uzņemoties atbildīgo teātra vadītāja amatu, Žagars steigs pabeigt neatliekamos darbus Vidzemes koncertzāles direktora krēslā un pavasarī šo amatu atstāšot. Par viņam piederošā atpūtas kompleksa "Žagarkalns" likteni raižu neesot – to jau gadiem vadot un uzņēmumu organizējot prasmīga komanda. Līdz sasaukuma beigām, nevēloties nodot vēlētāju uzticību, Juris sola saglabāt arī deputāta vietu Cēsu novada domē.

Apzinoties, ka ir viens no savas paaudzes labākajiem un pieprasītākajiem Latvijas aktieriem, Juris Žagars neslēpj, ka tieši šis aspekts, ka nāksies atteikties no aktierspēles, viņam ir visgrūtākais punkts, ar ko vēl kādu laiku nāksies aprast. Viņš teic, ka apzinās – Dailes teātra vadīšana būs grūts un smags darbs, kas ar aktiera karjeru kādu laiku, vismaz uz diviem trim gadiem, pavisam noteikti nebūs apvienojams. „Rēķinos, ka līdz ar šā izaicinājuma pieņemšanu manām aktiera gaitām varētu nākties pielikt punktu arī uz visiem laikiem,” viņš piebilst. Žagars gan sola, ka tik ilgi, cik vien būs publikas pieprasījums, turpinās kāpt uz skatuves trijās līdz šim iestudētajās Dailes teātra repertuāra Lielās zāles izrādēs, kur spēlē nozīmīgas lomas, un tās ir "ART", "Lauva ziemā" un "Salemas raganas". Mazā formāta izrādēs pilnīgi noteikti tikšot organizēti aizvietotāji.