Intars Busulis pārsteidz ar negaidītu ziņu: „Krievijā es neko nepelnu!”

Gadu mijā Intars Busulis iepriecināja fanus ar uzstāšanos Vecgada vakaram veltītā šovā Krievijas Pirmajā kanālā. Gada ieskandināšanas šovā piedalījās arī daudzi citi Krievijas estrādes spīdekļi. Pirms dažiem gadiem Busulis muzikālajā Jaungada šovā uzstājās kopā ar pašmāju dziedātāju Laimu Vaikuli, tāpat beidzamo gadu laikā piedalījies Krievijas televīzijas dziedāšanas konkursā "Golos" ("Balss"), kas veidots pēc populārā "The Voice", un dažnedažādos citos muzikālos projektos.

Ne viens vien spriež, ka mūziķis šo gadu laikā Krievijā guvis milzu panākumus un uz kaimiņzemi tik regulāri braukā, jo tur atradis labu piepelnīšanās veidu. Taču Intars sarunā ar Kas Jauns atzīst, ka tie ir tikai mīti un galvenie „maizes devēji” ir viņa koncertu apmeklētāji tepat Latvijā.

Krievijā aizvien kā viesis

„Koncerti Krievijā man ir pāris reižu gadā. Visas pārējās reizes, kad turp dodos, ir vai nu kādas filmēšanās, vai uzstāšanās kā viesim. Un ar piedalīšanos šādos pasākumos es neko nepelnu. Kad uzfilmējos Jaungada eglītē, par to arī nemaksāja. Samaksu par to nesaņēma pat Krievijas zvaigznes – ne Filips Kirkorovs, ne citi mākslinieki. Šajā pasākumā ir gods piedalīties,” norāda Intars, kuru plašajā kaimiņzemē pamanīja pēc uzvaras konkursā "Jaunais vilnis" 2005. gadā.

„Es Krievijā aizvien esmu tāds kā viesis un iesācējs. Joprojām... Man ir gods uzstāties, piemēram, izcilā komponista Igora Krutoja pasākumā Ņujorkā, Dubajā vai Diseldorfā. Tie visi ir bezmaksas pasākumi, kuros es piedalos,” skaidro Intars. „Krievijas televīzija un tur gūtā atpazīstamība man, protams, palīdz. Visu, ko esmu sastrādājis Krievijā, es izdaru arī koncertos Latvijā. Te man ir koncerti Arēnā Rīga, Dzintaru koncertzālē... Mums ir paveicies, ka ir darbs, ir forša publika un mēs varam spēlēt un dziedāt,” saka viens no Latvijā pieprasītākajiem mūziķiem.

To vien dara, kā maksā nodokļus

Uz jautājumu, vai viņš ir godprātīgs skatuves mākslinieks un ar saviem ienākumiem dalās arī ar valsts kasi, maksājot nodokļus, Intars nedomājot atbild: „Par jebkuru publisku uzstāšanos, par kuru tiek saņemta atlīdzība, ir jāmaksā nodokļi. Man, koncertējot Latvijā, ar skaidru naudu gadiem nekas nav noticis. Visas atlīdzības par koncertiem ir bezskaidras naudas darījumi, tāpēc visi nodokļi tiek maksāti. Es ne PVN, ne iedzīvotāju ienākumu nodokli neuzskatu par savu naudu. Kā man ienāk tā nauda kontā, es nekavējoties nomaksāju nodokļus. Un vidēji tie ir 40 procenti no ienākumiem,” atklāj Busulis.

„Jā, tas ir tas, ar ko rēķinos. Ja godīgi, es to vien daru, kā maksāju nodokļus. Un vēl taču man ir pensijas 3. līmenis. To arī pats ieskaitu, domāju par rītdienu. Es negribu dzīvot tā, lai man naktīs nenāktu miegs vai būtu jādomā, kā apčakarēt nodokļu sistēmu,” nosaka Intars, kam šovasar būs darba pilnas rokas. Viņa faniem jau ir iespēja iegādāt biļetes uz diviem solo koncertiem Dzintaru koncertzālē jūlijā, biļešu cenas sākas no 35 eiro.

Intara Busuļa un viņa ģimenes miera osta ir lauku īpašums Ģibuļos, kur, kā atzīst pats mūziķis, ir vislabākā vieta, lai atpūstos. „Esam tur pie dabas, skatos, kādus krūmiņus varētu apgriezt, zālīti pagalmā nopļaut. Savā nodabā ar bērniem atpūšamies. Māju gan tur neceļu, es to atjaunoju,” nosaka Intars.