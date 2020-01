Mainījusies vide, mainījies dzīvesveids - kā Santas un Mārtiņa Pīlēnu ģimenei klājas Austrijā

Šampanieša bāra un veikala "Modernists" īpašnieks Mārtiņš Pīlēns ar sievu Santu pašmāju presei pārcelšanās laikā atklāja, ka pārvākšanās saistīta ar viņu profesionālo darbību produktu dizaina un arhitektūras jomā. Tagad pāris darba pienākumus šajā jomā veicot attālināti, saka Santa. Uz Austriju līdzi devušies arī visi četri bērni – gan pāra kopīgās meitas Frīda un Ģertrūde, gan arī dēls Andrejs un meita Maija no Santas laulības ar grupas "Prāta vētra" mūziķi Māri Mihelsonu. Vecākie bērni tur esot uzsākuši skolas gaitas.

Lūkojot sociālos tīklos redzamo, publicēto bilžu vidū ir gan ģimeniski, sirsnīgi kadri, gan lauku idille un bildes, kas ieskicē, kā pamainījies Pīlēnu dzīvesveids Austrijā. Santa par dzīvi tur ir sajūsmā. „Mēs dzīvojam ciematā, četrdesmit minūšu braucienā no Vīnes. Mums ir privātmāja, tā ir viena no vecākajām mājām pilsētiņā. Celta 16. gadsimtā. Bijusi ārsta māja, kurai ir divi stāvi. Ļoti plašs dārzs, kur pavasarī realizēšu izsapņoto rožu dārzu,” nākotnes plānus ieskicē Santa.

Maina dzīvesveidu

Santa atzīst, ka dzīve Austrijā likusi mainīties un jau tagad ir jūtamas un redzamas pārmaiņas. „Dzīves un ģērbšanās stils ir citāds. Esam kļuvuši kā Zalcburgas kalnā kāpēji. Ģērbjamies ērtā apģērbā, mazāk skaistos kostīmiņos, bet, kad dodamies uz Vīni, vienmēr sapucējamies. Toties mans personīgais stils ir palicis juteklisks. No vides viedokļa jūtam, ka vajadzētu otru automašīnu, lai brauktu pa laukiem un mežiem. Super, ja būtu džips. Mainījusies ir vide, kurā dzīvojam, pa pilsētu pārvietojamies ar autobusu. Vide maina cilvēku, protams, tik daudz, cik tai atļauj mainīt. Viss atkarīgs, cik atvērts un pretimnākošs esi. Nav noslēpums, ka manam vīram vīna dārzi ir viņa kaislība. Viņš tur var pavadīt dienām,” paskaidro Santa.

Mājās ierīkota kapela

Santa atklāj, ka, dzīvojot lauku mājā ar pietiekami lielu platību, ir varējusi īstenot vienu no saviem sapņiem. Austrijā ģimene esot kļuvusi vēl vairāk ticīga. „Baznīca ir nākusi mūsos. Baznīcu te, Austrijā, ir ļoti daudz. Pat katrā vīna laukā ir neliels altārītis. Mūsu mājās ir iekārtota kapela, kas ir mans sens sapnis. Telpa mājās ir izkrāsota gaišzilā krāsā. Tur arī ir daudz reliģiskas lasāmvielas, reliģiskas atribūtikas. Transformācija arī tajā ziņā piedzīvota. Katru rītu ceļamies ar baznīcas zvaniem, jo pilsētiņā visapkārt ir baznīcas,” stāsta Santa.

Bērni – galvenā prioritāte

Santa atklāj, ka pirms pārcelšanās no Latvijas uz Austriju tika prasīts arī abu vecāko bērnu viedoklis par jauno mītnesvietu. „Mūsu bērni mums vienmēr ir bijusi galvenā prioritāte, un lēmums pārcelties nav pieņemts vienpersoniski. Ko viņi par to domā, jautājām Maijai un Andrejam. Arī, kad devāmies aplūkot reģionu, kur dzīvosim, vecākā meita Maija bija mums līdzi,” tā Santa. „Bērni pārceļoties saskatīja lielas iespējas. Viens no pārcelšanās iemesliem bija ģeogrāfiskais. Esam liela ģimene, seši cilvēki. Ceļošana no Latvijas sešiem cilvēkiem ir diezgan dārga. Šī vieta ir tik centrāla, ka dod iespēju mums visiem ceļot vairāk, smelties daudz vairāk pieredzes. Tepat blakus ir Itālija, Vācija, Šveice, Francija – tas viss ir sasniedzams, braucot ar automašīnu vai vilcienu,” paskaidro Pīlēna.

Bērni lido uz Latviju, lai satiktu tēvu

Kā zināms, Santas Pīlēnas divas vecākās atvases ir dzimušas attiecībās ar grupas "Prāta vētra" mūziķi Māri Mihelsonu. „Bērniem lielākais izaicinājums bija pārmaiņas, kas saistītas ar ģimenisko stāvokli. Viņi ar mammu dzīvo Austrijā, bet tētis paliek Latvijā. Izvērtējot šo situāciju, tētis Māris ārkārtīgi daudz ceļo, koncertē, mūsu ģeogrāfiskajai vietai nebija īsti lielas nozīmes. Bērni turpina braukt uz Latviju, lido vieni paši vai ar pavadoni. Bērni lido, cik bieži vēlas vai cik ir iespējams,” paskaidro Santa.

Sekmes uzlabojas

„Izglītība Austrijā ir atšķirīga nekā Latvijā. Izglītība ir sadalīta posmos. No pirmās līdz ceturtajai klasei un no piektās līdz devītajai klasei. Tad bērni izvēlas konkrētu profesiju vai paliek mācīties ģimnāzijā. Izglītība te ir augstā līmenī,” paskaidro četru bērnu mamma.

Santa atklāj, ka abas vecākās atvases mācās katra savā skolā. „Maija mācās piecu minūšu attālumā no mājām, vietējā valsts skoliņā, kurā sarunājas vācu valodā, bet tā ir ar mūzikas novirzienu. Skolu viņa izvēlējās pati,” uzsver Santa, kura priecājas, ka skolā ir individuāla pieeja skolēniem, mazas klases un jauka, ļoti personiska attieksme pret katru audzēkni.

„Andrejs mācās citā pilsētā, privātskolā, kas ir progresīva un ar augstiem rādītājiem valsts eksāmenos. Skolā runā gan vācu, gan angļu valodā. Andreja sekmes, rakstīšanas prasmes ir uzlabojušās. Viņš ir pārvērties par glītrakstīšanas čempionu, izkonkurējot pat vecāko māsu Maiju. Pārmaiņas fantastiski ietekmējušas abus bērnus. Maijai Rīgā bija ļoti daudz stresa, bet te viņa kļuvusi izteikti mierīgāka. Maija iesaistās visos iespējamos pulciņos skolā, savukārt Andrejs ir viens no populārākajiem zēniem klasē. Viņu raksturo kā ļoti pieklājīgu džentlmeni. Arī vecāku kopiena ir ļoti cieša. Viņi ļoti rūpējas par saviem bērniem, veidojas jaukas draudzības ar ģimenēm,” par bērnu veiksmīgu iejušanos skolas dzīvē priecājas Santa.

