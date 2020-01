Selēna Gomesa atklāj, ka attiecībās ar Džastinu Bīberu cietusi no emocionālās vardarbības

Selēna Gomesa un Džastins Bībers 2011. gadā. (Foto: WENN/Vida Press)

Radio "NPR" intervijā popzvaigzne Selēna Gomesa aizvadītajā svētdienā atklājusi, ka romantiskajās attiecībās ar Džastinu Bīberu bijusi “upuris”.

“Man ir sajūta, ka šajās attiecībās biju upuris,” norādījusi Gomesa. Taujāta, vai ar to viņa domājusi “emocionālo vardarbību”, dziedātāja piekrītoši to apstiprinājusi. “Jā, un šķiet, ka man bija vajadzīgs laiks, lai es to kā pieaudzis cilvēks saprastu.”

“Lai gan es pavisam noteikti nevēlos turpmāko dzīvi par to diskutēt, es lepojos, ka varu pateikt, ka tagad jūtos tik stipra, kā nekad agrāk. Es atradu veidu, kā no šīm attiecībām aiziet tik pieklājīgi, cik vien iespējams.”

Džastins Bībers (25) un bijusī “Disney” studijas zvaigzne Selēna Gomesa sāka satikties 2010. gada decembrī, bet 2012. gada novembrī romantiskās attiecības pārtrauca. Dažas nedēļas vēlāk pāris salaba, bet jau 2013. gada janvārī pašķīrās atkal.

Viņi vēl vairākkārt šķīrās un attiecības atjaunoja līdz pat 2018. gadam, kad sekoja šķiršanās uz visiem laikiem.

Selēna pati personīgi apstiprinājusi fanu baumas, ka viņas skaņdarbs “Lose You To Love Me” (“Zaudēt tevi, lai mīlētu sevi”) ir stāsts par viņas attiecībām ar Bīberu.

“Es ļoti lepojos ar šo dziesmu,” paskaidro Gomesa. “Man bija sajūta, ka šīs attiecības nenoslēdzās īsti cieņas pilni. Es to pieņēmu. Taču man bija vajadzīgs veids, kā šo to pateikt, ko vēlos, ka būtu pateikusi.”

“Šī nav naida pilna dziesma; tā ir dziesma, kas saka – man dzīvē bija kaut kas skaists un es nekad to nenoliegšu. Taču tās bija ļoti sarežģītas attiecības un esmu laimīga, ka tās ir beigušās.”

Aizvadītā gada septembrī Džastins vaļsirdīgā “Instagram” vēstījumā pats atzinās, ka agrāk ir ļoti slikti izturējies pret sievietēm.

“19 gadu vecumā es sāku lietot diezgan smagas narkotikas un slikti izturējos visās savās attiecībās,” viņš rakstīja. “Es paliku viegli aizvainojams, necienīju sievietes, biju nikns. Es attālinājos no visiem, kuri mani mīlēja. Es slēpos aiz tāda cilvēka maskas, par kādu pats biju kļuvis.”

Arī Selēna ar faniem un sekotājiem ir dalījusies ļoti personīgos dzīves aspektos. Viņa pastāstījusi, kā centusies tikt galā ar savām garīga rakstura problēmām, un kā ārstu izrakstītās zāles palīdzējušas mainīt viņas dzīvi.

“Man bija zema pašapziņa. Pie tās es piestrādāju aizvien,” viņa apliecinājusi intervijā žurnālam “WSJ”. “Kad jutos labi, viss bija patiešām labi, taču, kad ieslīgu drūmajā periodā, tas varēja ilgt nedēļām ilgi. Taču tagad es jūtos stipra, jo esmu tik daudz ko sapratusi par to, kas notiek galvā.”

Gomesa sešus gadus apmeklējusi terapijas seansus, kā arī ārstējusies klīnikās. Tagad viņa atklāj, ka viss pamazām sāk “sakārtoties pa plauktiņiem” un viņai ir skaidrāks redzējums un izpratne par savu garīgo veselību.

“Es atklāju, ka ciešu no garīga rakstura problēmām,” atceras Gomesa. “Goda vārds, tas man nāca kā atvieglojums, kad es to sapratu. Es atskārtu, ka varu meklēt palīdzību un atrast cilvēkus, kam uzticos. Man izrakstīja pareizās zāles, un mana dzīve tagad ir pilnībā mainījusies.”

