“Viņš būs pēdējais karalis…” - populāra gaišreģe jau pirms dažiem gadiem pareģoja britu monarhijas norietu

„Tas ir beigu sākums,” intervijā radio „KIIS FM” nule kā norādījusi ekstrasense Džordžīna Volkere. Tiekoties ar rīta programmas vadītāju, pareģe atklājusi savu redzējumu par to, kāda nākotne sagaida britu karaliskās ģimenes pārstāvjus.

Varētu teikt, ka nākotnes zīlētājas viedoklī nav vērts ieklausīties, taču, kā neņemt vērā pareģi, kura jau agrāk tik precīzi izteikusies par hercogienes Meganas turpmāko likteni? „Es zināju, ka tas notiks, es pareģoju, ka Elizabete II atsvaidzinās monarhiju, lai padarītu to jaunāku,” norādījusi Volkere, saistībā ar bēdīgi slaveno „Megxit” skandālu.

Vēl krietni pirms šā brīža skandalozajiem notikumiem karaliskajā ģimenē Džordžīna apgalvoja, ka laulība ar Meganu princim Harijam neko labu nenesīs. Tagad gaišreģe uzskata, ka viņu lēmums atdalīties no Vindzoru klana būs sākums „nepatīkamu notikumu ķēdei”, kas var novest pie visas dinastijas izputēšanas.

Pēc Volkeres domām, princis Viljams kļūs par pēdējo karali Lielbritānijas vēsturē. Pēc tam monarhiju valstī atcelšot un mazais princis Džordžs pie valdīšanas nemaz netikšot. Šādu pareģojumu viņa izteikusi jau pirms sešiem gadiem, kad Kembridžas hercogu pirmdzimtais bija tikko kā nācis pasaulē.

„Viņš nekad nekļūs par karali. Viss beigsies,” radio intervijā ekstrasense atkārtoti apliecinājusi savus vārdus. Pēc viņas domām, hercogiene Megana un princis Harijs parādījuši piemēru ne tikai sabiedrībai, bet visai karaļnama dinastijai – projām var aiziet, un to vajag darīt, bet par novēršanos no atbildības valsts priekšā par tevi diskutēs preses slejās un internetā, taču kopumā vērtējot – ne tavas finanses, ne sociālais statuss no tā necietīs.

Tas ir labs piemērs visiem esošajiem un nākamajiem Vindzoru klana pārstāvjiem, kam vajadzēs izšķirties starp pienākumu un jūtām, ka ar tīru sirdsapziņu var „atvaļināties” no pienākumiem. Pēc Lielbritānijas goda kodeksa tā gan būtu vērtējama kā valsts nodevība un atteikšanās no lomas, kurai Dievs tevi ir radījis.

Tiesa, vai ilgi gaidītā brīvība atnesīs prom aizgājušajiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem laimi, grūti prognozēt. Runājot par Harija un Meganas situāciju, ekstrasense Džordžīna Volkere ir pārliecināta, ka jau ļoti drīz Harijs bez iztikas līdzekļiem atgriezīsies Lielbritānijā un lūgs ģimenei piedošanu. Vai tiešām tā būs, laiks rādīs.

