Apalītis, kuram lidmašīnā bija vajadzīgas divas vietas, tagad ir pārsteidzoši tievs. Kā viņam tas izdevās?

Būvdarbu mārketinga administrators Maiks Gormans ir 46 gadus vecs un dzīvo Rodailendā, ASV. Viņš atzīst, ka tagad, kad zaudējis savu lielo lieko svaru, visbeidzot „jūtas kā vīrietis”.

Foto: mediadrumworld.com / Mike Gorman / Vida Press

Maiks uzauga trūcīgā ģimenē un nepievērsa daudz uzmanības veselīgam uzturam. Tiesa, ģimene centās pierunāt dēlu ieturēt diētu jau kopš 10 gadu vecuma, kad zēns svēra 90 kilogramus. Taču tas sakrita ar laika periodu, kad vecāki šķīra laulību, savukārt mammas un tēta šķiršanās tikai vēl vairāk negatīvi ietekmēja bērna svaru. Viņš centās rast mierinājumu, un aizmirsties ēdot.

Foto: mediadrumworld.com / Mike Gorman / Vida Press

Bijuši periodi, kad Maiks ēdis slepus, tā, lai citi nemana, kā arī tādi, kad viņš ēdis aizgūtnēm, ne no viena neslēpjoties. Viņš pieņēmies svarā līdz 245 kilogramu atzīmei un veikalos bijis spiests meklēt XXXXXXXL izmēra kreklus. Neraugoties uz savu neveselīgo svaru, Maiks ne brīdi nezaudēja pašpārliecinātību un optimismu. Apkārtējie viņu pazina kā „jautru un laimīgu resnīti”.

Foto: mediadrumworld.com / Mike Gorman / Vida Press

Kad jau lidmašīnās vajadzēja rezervēt sev vienam pašam divas vietas, Maiks visbeidzot atskārta, ka ir kaut kas jādara. Ne tikai estētiska skaistuma vārdā, bet arī veselības dēļ, jo pārlieka aptaukošanās var novest pie daudzām nopietnām problēmām. Laika posmā no 2012. gada līdz 2013. gadam viņš izmēģināja dažādas diētas. Viņš pieteicās gan „Svara vērotājos”, gan programmā „Deal-A-Meal”. Izmēģināja kaloriju skaitīšanu un paleo diētu. Viņš centās nokristies svarā līdz 100 kg par godu savai 40. dzimšanas dienai. Taču, tā kā viņš nebija emocionāli gatavs kādu no diētām pieņemt par dzīvesveidu, vīrietis pēc pirmajiem panākumiem drīz vien ķērās pie vecajiem ēšanas ieradumiem un svaru ātri atkal atguva. Tā tas turpinājās līdz pat 2017. gada februārim, kad Maiks uzzināja par ketogēno jeb keto diētu un nolēma pamēģināt arī to. Šīs diētas pamatā ir produkti ar augstu tauku saturu, daudz proteīna un maz ogļhidrātiem. Jaunais plāns, kas iekļāva arī sporta zāles apmeklēšanu septiņas reizes nedēļā (!), palīdzēja Maikam nokristies svarā līdz 93 kg. Pēc ilgiem gadiem vīrietis atkal varēja uzvilkt XL izmēra kreklu.

Foto: mediadrumworld.com / Mike Gorman / Vida Press

Iepriekš uzņemto 20 000 kaloriju dienā Maiks Gormans kaloriju daudzumu samazinājis līdz 2500 kalorijām dienā. Viņa jaunais izskats un skatījums uz dzīvi ir tikai vairojis vīrieša pašapziņu. Tagad viņš apgalvo, ka pirmo reizi mūžā „jūtas kā vīrietis”. Lai gan Maiks jau bija samierinājies ar domu, ka attiecības viņam dzīvē nav lemtas, tagad pirmo reizi mūžā viņš saņem arī uzmanības apliecinājumus no sievietēm. Pagaidām gan viņš apgalvo, ka esot laimīgs arī kā brīvs cilvēks. Bet gan arī tas mainīsies.

Foto: mediadrumworld.com / Mike Gorman / Vida Press

No vēstures

Tā saukto ketogēno diētu savulaik izstrādāja epilepsijas slimniekiem. Hjū Konklins uzskatīja, ka šo slimību provocē organismā esošie toksīni. Savukārt, ja pacients ieturot 18-25 dienu ilgu ūdens-badošanās kūri, toksīni no organisma tiekot izvadīti. Pirms simts gadiem veiktajos pētījumos secināts, ka badošanās laikā organisms izstrādā vielas – acetonu, beta-hidroksibutarātu un acetoacetātu jeb ketoni. Tālajā 1921. gadā Rasels Vailders šo nosauca par ketogēno diētu un izmantoja epilepsijas ārstēšanā, jo pētījumi rādījuši, ka tā palīdzējusi 90% slimo bērnu un 50% epilepsijas mocītu pieaugušo.

Tikai sešdesmitajos gados atklāja, ka ketonvielu skaits pieaug taukskābju rezultātā, un sāka diētā iekļaut arī taukiem bagātus produktus.

Kas ir keto diēta?

Mūsdienās par keto diētu dēvē ārkārtīgi zema ogļhidrātu satura diētu, kas sevī ietver normālu olbaltumvielu daudzumu un pastiprinātu tauku daudzumu. No ēdienkartes pilnībā nākas izsvītrot maizi, graudaugus, saldus augļus un ogas, kā arī visa veida saldumus, medu, saldinātus dzērienus un augļu sulas. Taču šajā ēdienkartē atrodams daudz taukiem bagātu produktu, kā sviests, augu eļļa, trekna gaļa un zivis, olas, trekns piens un piena produkti.

Keto diētā uzņemto ogļhidrātu daudzums samazināts līdz minimumam, sastādot vien aptuveni 5% no ēdienkartes. Dedzīgākie šīs diētas piekritēji ogļhidrātu daudzumu samazina līdz nullei.

Vienmēr ticis uzsvērts, ka tieši ogļhidrāti ir galvenais organisma enerģijas avots. Taču keto diētas atbalstītāji norāda, ka, nesaņemot tos, organisms sāk viltīgi ražot enerģiju no taukiem. Lietojot ogļhidrātiem bagātu uzturu organisms tos spēj sašķelt līdz vienkāršai glikozei un tādējādi baro organismu, sniedzot tam enerģiju. Bet tā kā keto diēta neparedz ogļhidrātu uzņemšanu, aknas sašķeļ taukus taukskābju ketonvielās. To mēdz dēvēt par tauku vielmaiņas starpproduktu, ko organisms turpmāk izmanto kā enerģijas avotu glikozes vietā. Keto dietas piekritēji uzskata, ka cilvēks varot pilnvērtīgi funkcionēt, arī pārtiekot tikai no taukiem.

Pētījumos gan apliecinājies, ka bērniem šāda diēta var būt kaitīga. Var rasties organisma atūdeņošanās, vemšana, kuņģa gļotādas iekaisumi un pat veidoties nierakmeņi.

Der atcerēties, ka tauki iedalās divās kategorijās – piesātinātie un nepiesātinātie. Tie atšķiras ar ķīmisko formulu. Nepiesātinātie tauki ir labi veselībai, tos satur tādi produkti kā rieksti, zivis, avokado un augstas kvalitātes augu eļļa. Savukārt piesātinātie tauki var veicināt sirds-asinsvadu saslimšanas. Tie parasti atrodami dzīvnieku izcelsmes produktos – gaļā, speķī, subproduktos, sviestā un sierā. Šos taukus būtu vēlams lietot ar mēru.