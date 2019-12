Meraija Kerija par godu "All I Want for Christmas Is You" jubilejai dziesmas jaunajā klipā sasauc īstu zvaigžņu plejādi

"All I Want for Christmas Is You" nupat iekarojusi "Billboard Hot 100" pirmo pozīciju. Un ne velti - tajā piedalījusies gan sabiedrības dāma Kima Kardašjana, Holivudas spīdeklis Raians Reinoldss, dziedātājas Sindija Laupere, Ariana Grande, Ketija Perija, aktieris Džons Travolta, modele Heidija Kluma, bokseris Floids Meivezers, reperis Snoop Dogg un citas slavenības. Tāpat klipā redzamas Kerijas atvases - astoņus gadus vecie dvīņi Monro un Morokans.

Dziesmu "All I Want for Christmas Is You" Meraija Kerija un Volters Afanasjevs sacerēja dziedātājas ceturtajam albumam- "Merry Christmas". 1994. gada oktobrī tā iznāca kā singls un ceturtdaļgadsimta laikā kļuvusi par vienu no populārākajām Ziemassvētku dziesmām.