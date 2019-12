The Weeknd izdod 25 miljonus par glaunu vecpuiša dzīvokli ar grandioziem skatiem

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ Vida Press

Mūziķis The Weeknd (29), kurš šogad pašķīrās no draudzenes modeles Bellas Hadidas, nav žēlojis 25 miljonus ASV dolāru par luksusa dzīvokļa iegādi. Dziedātāja jaunie „penthouse” apartamenti atrodas 22 stāvu mājā, līdzās Losandželosas „Country Club” golfa laukumam. Šis četru guļamistabu dzīvoklis aizņem visu ēkas 18. stāvu. Apartamentos, kas nodēvēti par „boutique” klases dzīvokli, logi sniedzas no grīdas līdz pat griestiem. No tiem paveras brīnišķīgi skati uz lielpilsētu, kalniem un okeānu.

Pats mūziķis savu jauno mājvietu nosaucis par „muižu debesīs”. Dzīvojamā platība šeit sasniedz 763 kvadrātmetru.

The Weeknd un modele Bella Hadida sāka satikties 2015. gada sākumā. Pāri pirmo reizi sabiedrībā redzēja kopā tā paša gada maijā, apmeklējot populāro „Coachella” mūzikas festivālu. Decembrī Bella nofilmējās sava drauga dziesmas „In the Night” mūzikas videoklipā. Abi kā pāris apmeklēja arī 2016.gada „Grammy” balvu ceremonijas vakaru. Savukārt novembrī izplatījās ziņas, ka pāris esot izšķīries, jo lielās aizņemtības dēļ nav spējis saplānot savus darba grafikus tā, lai spētu būt kopā.

The Weeknd un Bella Hadida. (Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ Vida Press)

2017. gada janvārī parādījās pirmās runas par to, ka The Weeknd atradis jaunu mīlestību un ir kopā ar dziedātāju un aktrisi Selēnu Gomesu. Septembrī pāris ievācās kopīgās mājās Ņujorkā, bet jau oktobrī pārtrauca savas romantiskās attiecības. 2018. gada maijā The Weeknd un Bella Hadida atjaunoja attiecībās, bet šā gada augustā atkal jau izšķīrušies.

The Weeknd un Selēna Gomesa. (Foto: Stephen Smith/Sipa USA/ Vida Press)