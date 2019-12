Nupat klajā nāca Sedokovas jaunākais studijas albums "«Про любовь" ("Par mīlestību"). Un sociālajos tīklos parādījušies video, kuros redzams, kā savu draudzeni atklāšanas ballītē sveic Timma - viņš ierodas ar milzīgu jo milzīgu rožu pušķi.

Arī Timma pats šādu vairāku video apkopojumu ievietojis savā "Instagram" profilā - īso stāstiņu sadaļā.

Latviešu basketbola zvaigzne Timma un ukraiņu seksbumba Sedokova ir pāris jau vairākus mēnešus - Krievijas paparaci šovasar viņus pieķēra kādā kūrortā Turcijā. Timma tad vēl bija precēta vīra godā.

Pieķerts ārlaulības dēkā ar Sedokovu, Timma paziņoja, ka viņa laulība esot izjukusi jau pirms pusgada, bet sportista sieva Sana uz to atbildēja ar ļoti skarbiem izteikumiem sociālās saziņas tīklā "Instagram": „Tikko no sava vīra uzzināju, ka pirms pusgada mēs esam pašķīrušies. Tiešām? Es to nezināju, bet es zinu, ka pirms pusgada sāki mani krāpt. [...] Vai šī palaistuve ar trīs bērniem no trīs dažādiem vīriešiem ir tā vērta? [...] Es tevi mīlēju no visas sirds, dāvāju tev bērnu, piedevu par visiem sūdiem, ko tu sastrādāji, un šis ir tas, ko es esmu par to pelnījusi?” septembrī "Instagram" ierakstīja Sana.

Tagad Timmu laulība ir oficiāli šķirta, 27 gadus vecais basketbolists un 37 gadus vecā popzvaigzne vairs neslēpj savas attiecības, sociālajos tīklos publiski viens otram atzīstoties mīlestībā, bet, kad pavisam nesen Sedokova sociālajos tīklos ierakstīja: “Laime ir tad, kad esi bez sakariem. Pagaidām es nevēlos komentēt, vienkārši gribas izdzīvot un baudīt šo periodu. Kā ir tas teiciens? Mūsu mīlestības auglis. Un kas jums ir laime?” – dziedātājas fani un Krievijas mediji izteica pieņēmumu, ka daiļava ir ceturtā bērna gaidībās.

Anna ir trīs bērnu māmiņa, savukārt Jāņa un Sanas laulībā pērnvasar dzima dēls Kristians.