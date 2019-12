Ginta Zilbaloža animācijas filma “Projām” nominēta prestižajai “Annie” balvai

“Annie Awards” katru gadu pasniedz Starptautiskās animācijas filmu asociācijas Losandželosas nodaļa (“ASIFA-Hollywood”), godinot gada izcilākos veikumus animācijas jomā. Šis ir viens no prestižākajiem apbalvojumiem visā animācijas nozarē.

Tāpat kā visu filmu, arī “Projām” mūziku izveidoja Gints Zilbalodis viens pats, turklāt, kā stāsta Gints, daļa no mūzikas esot tapusi pat viņa telefonā. Par “Annie” balvu kopā ar “Projām” labākās mūzikas kategorijā sacentīsies arī “Ledus sirds 2” (“Frozen 2”), “I Lost My Body”, “Spies in Disguise” un “Rotaļlietu stāsts 4” (“Toy Story 4”).

“Projām” turpina arī cīņu par ASV Kinoakadēmijas “Oskara” balvu. Kā iepriekš ziņots, “Projām” tika iekļauta to 32 filmu sarakstā, kas kandidēs uz nomināciju labākās pilnmetrāžas animācijas filmas kategorijā. Kopš 29. novembra “Projām” ir skatāma Losandželosā, ASV, kas ļaus filmai turpināt sacensību par “Oskara” nomināciju. Losandželosā šobrīd viesojas arī pats filmas autors Gints Zilbalodis.

Par “Projām” pēc filmas skatēm Losandželosā raksta arī ārvalstu kritiķi. Viens no svarīgākajiem kino industrijas izdevumiem "Variety" savā recenzijā filmu raksturo kā iedvesmojošu darbu, īpaši uzsverot tieši Ginta Zilbaloža paveikto ar filmas mūziku. Bet "Los Angeles Times" norāda, ka Gints Zilbalodis ir talants, kura veikumiem uzmanība būs jāpievērš arī nākotnē.

Filma “Projām” vēl ir skatāma Latvijas kinoteātros, bet no 18. decembra tā būs pieejama arī “Shortcut” platformā. Turklāt “Shortcut” lietotājiem būs iespējams izbaudīt ne tikai “Projām”, bet arī Ginta Zilbaloža veidotās īsfilmas, tostarp 2012. gadā tapušo “Aqua”. Tieši šīs īsfilmas pilnmetrāžas versijas izveidi Gints ir izvēlējies kā savu nākamo projektu, un darbs pie filmas jau ir sācies.

Par “Projām”

Filma stāsta par kādu puisi, kurš pēc lidmašīnas avārijas attopas uz noslēpumainas salas, kur plešas meži, tuksneši un lagūnas. Taču uz šīs salas mīt arī milzīgs, tumšs gars, kurš sāk puisi vajāt. Lai izglābtos un atgrieztos mājās, galvenais varonis dodas izaicinošā ceļojumā pāri salai kopā ar savu jauniegūto draugu — mazu putnēnu.

“Projām” pilnībā izveidojis Gints Zilbalodis — viņš ir savas pilnmetrāžas debijas filmas režisors, animators, producents, scenārija un mūzikas autors. Pie filmas Gints vienatnē strādāja trīsarpus gadus.