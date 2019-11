Bokseris Vladimirs Kļičko nevar ciest sava bērna mātes jauno draugu

Heidena Penetjēra ar draugu Braienu Hikersonu. (Foto: Vida Press)

Heidena Penetjēra un Vladimirs Kļičko arī pēc šķiršanās saglabājuši draudzīgas attiecības, bijušajam bokserim joprojām rūp savas ekslīgavas labklājība. Kāds no aktrises paziņām nesen pastāstījis žurnāla „Us Weekly” reportierim, ka Kļičko nepatīk Penetjēras jaunais draugs. „Vlads ļoti mīlēja Heidenu un aizvien uz šo to noraugās piesardzīgi, taču Braiens ir pārbaudījis Vlada pacietību un laipnību.”

Vladimirs Kļičko un Heidena Penetjēra. (Foto: Vida Press)

Bijušajam bokserim īpašas raizes rada Hikersona un Penetjēras ģimenes skandāls, kas šā gada maijā beidzās ar jaunā vīrieša arestu un apsūdzību vardarbībā. Šo lietu gan vēlāk atcēla, jo Heidena attiekusies sadarboties ar izmeklētājiem.

Heidena Penetjēra ar draugu Braienu Hikersonu. (Foto: Hollywood To You / BACKGRID/All / Vida Press)

Heidena Penetjēra atkal ir kopā ar Braienu Hikersonu un noliedz, ka viņiem būtu problēmas. Paziņa žurnālam „Us Weekly” norādījis: „Vlads domā, ka Braiens ir narkomāns un turklāt sliktais zēns.” Kļičko esot pārliecināts, ka Hikersons „kontrolē Heidenu un vairo visus viņas sliktos ieradumus”.

Heidena Penetjēra ar meitu Kaiju aizvadītā gada februārī brīvdienas Barbadosā. (Foto: Chris Brandis-Islandpaps.com / B/ Vida Press)

Vladimirs Kļičko šobrīd dzīvo Ukrainā kopā ar savu un Penetjēras kopīgo meitu Kaiju, kurai ir četri gadi. Runā, ka viņš kategoriski aizliedzis Hikersonam tuvoties viņa bērnam. „Kad Heidena apmeklē meitu, viņai tas jādara bez drauga,” apliecinājis paziņa.

Penetjēra un Kļičko ar meitu brīvdienās Barbadosā. (Foto: Chris Brandis-Islandpaps.com / B/ Vida Press)

Heidena un Vladimirs sāka satikties 2009. gadā. Divus gadus vēlāk pāris publiski paziņoja, ka esot izšķīrušies, bet palikuši labi draugi. 2013. gada aprīlī kādā no intervijām aktrise atzina, ka abi atjaunojuši romantiskās attiecības. Tā paša gada oktobrī pāris paziņoja par saderināšanos, savukārt 2014. gada decembrī pasaulē nāca viņu meitiņa Kaija Jevdokija. Tā kā Heidena cieta no pēcdzemdību depresijas, ar kāzu datuma noteikšanu jaunie vecāki nesteidzās. 2018. gada augustā Penetjēras mamma apstiprināja baumas par to, ka meita ar līgavaini ir šķīrušies otro reizi, bet meitas dēļ abi saglabājuši draudzīgas attiecības.

Heidena ar mammu Lesliju. (Foto: CAMERA PRESS/BMJ / XLNY / Vida Press)

