VIDEO: pakaļdzīšanās “ērkšķu” šovā – Andželika Latgales mežos “medī” Mārīti

To pamanīs arī viņas kolēģes, kuras nebūs mierā gan ar to, ka Mārīte atsakās piedalīties jebkādās projekta piedāvātajās nodarbībās, gan to, ka spēlējot “dubultu spēli” un brīdī, kad kameras izslēgtas, atļaujas pārējo virzienā raidīt skaļus lamuvārdus.

Konflikts kļūs neprognozējams brīdī, kad Mārīte kārtējo reizi apvainosies uz dažām no meitenēm un būs apņēmības pilna doties prom no projekta, kamēr citām stāstīs, ka esot izmesta no mājvietas. Par šo netaisnību iedegsies Andželika, kura par spīti veselības problēmām, uzsāks karstu pakaļdzīšanos, lai Mārīti notvertu un beidzot parādītu viņas īsto dabu: “Es tūlīt iziešu ārā un pajautāšu, kāpēc viņa d** kamerās? Tu pati ejot ārā pateici, ka tu pati iesi! Za***bal šitā melošana! Visi visur ir vainīgi, tikai ne tu!” skaļi savas emocijas paudīs Andželika, kamēr Mārīte arvien apņēmīgāk patvērumu meklēs Latgales mežos. Bet Andželika un nu jau arī Olga, kura vēlēsies abas dāmas atturēt no briestošā konflikta, metīsies viņai pakaļ!

“Es vienkārši gribēju izrunāties. Es nesitu vārgus cilvēkus un gandrīz pensionārus. Viņai tak uzpūt un viņa apgāzīsies! Es gribēju panākt viņu un pajautāt – kādā sakarā viņa man to fakuci parādīja,” savus nolūkus vēlāk skaidros Andželika. Turpretim Olga, līdz baltkvēlei nokaitināta par Mārītes slēpšanos mežā, bēgles virzienā izkliegs visai skaļus vārdus: “Ja tu mani dzirdi, tad nelien ārā! Mirsti, bļ** savā mežā!” Vai Mārīte tomēr iznāks no sava slēpņa un būs gatava dalību projektā turpināt? Un kura dalībniece šovakar dosies mājās kārtējā izbalsošanā?

