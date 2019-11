Džeimija Lī Kērtisa atklāj, ka dalījusies narkotikās ar tēvu

Džeimija Lī Kērtisa ar tēvu aktieri Toniju Kērtisu 1989. gadā. (Foto: Vida Press)

Intervijā žurnālam “Variety” aktrise Džeimija Lī Kērtisa stāsta par narkotiku, alkohola un pretsāpju medikamentu atkarību. Pēdējā atkarībā viņa iedzīvojusies pēc sev veiktās plastikas ķirurģijas procedūras, savukārt narkotikas viņa lietojusi pat kopā ar tēvu, aktieri Toniju Kērtisu. Aktrise pastāstījusi, kā tuvinieki atklājuši viņas atkarības un kā viņai izdevies no tām atbrīvoties.

Džeimija Lī Kērtisa – savulaik lietojusi kokaīnu, alkoholu un opioīdu “Vicodin” – atklāj, ka bija devusies uz “parastu plastikas operāciju”, jo kinooperators filmēšanas laukumā izteicis nepatīkamas piezīmes par viņas “pietūkušajām acīm”. Ķirurgs pēc operācijas “izrakstīja man “Vicodin” kā pretsāpju līdzekli, lai gan nekas pārāk nesāpēja”. Ar to sākusies aktrises atkarība no šī opioīda.

Jau drīz vien Kērtisa lietojusi piecas “Vicodin” tabletes uzreiz, turklāt uzdzērusi tām alkoholu. Viņa apliecina, ka savu atkarību “ļoti kontrolējusi” un nekad nav šo medikamentu dzērusi darba laikā.

“Es nekad nelietoju narkotikas pirms pieciem vakarā un nekad nedzēru pretsāpju līdzekļus desmitos no rīta,” norāda Kērtisa par savu “kontrolēto” atkarību laiku. “Tas piederēja vēlai pēcpusdienai un agram vakaram – opiāta izraisītās sajūtas es gribētu salīdzināt ar siltu vannu. To var pielīdzināt sajūtai, kad tavs ķermenis ir vēss, un tu iekāp siltā vannā un iegremdējies tajā. Tādas bija manas izjūtas, ko opiāts man sniedza. Es ilgu laiku biju atkarīga no šīs sajūtas.”

Džeimija Lī Kērtisa ar tēti aktieri Toniju Kērtisu agrā bērnībā. (Foto: CAMERA PRESS/Alan Clifton / Vida Press)

Kērtisa apliecina, ka sākotnēji neviens – pat ne viņas vīrs aktieris Kristofers Gests – nenojauta, ka viņa lieto pretsāpju medikamentus, bet šis noslēpums pamazām sāka nākt gaismā. Pirmoreiz par to kāds uzzināja 1998. gadā, kad aktrisei aiz muguras bija jau 10 (!) atkarības gadi. Kāds no draugiem ievērojis, ka pusdienu gatavošanas laikā viņa paņem riekšavu tablešu, tām uzdzerot vīnu.

“Esot virtuvē, es no koridora dzirdēju šo balsi – ‘Zini, Džeimija, es tevi redzu. Es redzu tevi un tavas tabletītes. Tu domā, ka esi fantastiska un lieliska, bet patiesībā tu esi mirusi. Tu esi mirusi sieviete’,” Kērtisa aizvien atceras šīs personas izteiktos vārdus. “Spēlīte bija beigusies. Tagad es zināju – kāds visu zina. Noslēpumu par atkarību no “Vicodin” man bija izdevies noslēpt ļoti ilgu laiku – vairāk nekā 10 gadus.”

Džeimija Lī Kērtisa ar māsu Kelliju un abiem vecākiem piecdesmitajos gados. (Foto: Vida Press)

Taču šī noslēpuma atmaskošana nebija kā “grūdiens” nekavējoties visu pārtraukt. Drīz pēc tam Džeimijas māsa Kellija Kērtisa kādu laiku apmetās uz dzīvi pie savas slavenās māsas. Viņai pēc traumas ārsts bija izrakstījis “Vicodin”, taču Kellija šīs tabletes nelietoja. To uzzinot, Džeimija sākusi māsai čiept viņas zāles.

“Es zināju, ka tad, kad viņa izvāksies, māsa atradīs tukšu zāļu pudelīti,” atceras Kērtisa. “Tāpēc es uzrakstīju viņai vēstulīti, kurā atzinos – ‘Esmu izdarījusi briesmīgu lietu, esmu nozagusi tev zāles, piedod.’ Kad tovakar nācu mājās, es baidījos, ka māsa būs ļoti dusmīga, bet viņa tikai paskatījās, apskāva mani un sacīja – ‘Tu esi atkarīga, bet es tevi mīlu un nenoskatīšos, kā tu mirsti.’ Viņa nekratīja man ar pirkstu. Viņa neko man nepārmeta.”

Džeimija Lī Kērtisa ar māsu Kelliju 2012. gadā. (Foto: Vida Press)

Divus mēnešus vēlāk Džeimijas rokās nonācis žurnāls “Esquire” ar rakstnieka Toma Čiarellas stāstu par savu atkarību no “Vicodin”. Tā bijusi pirmā reize, kad Kērtisa sapratusi, ka viņa nav viena un nolēmusi meklēt palīdzību, dodoties uz pirmo ārstēšanas seansu. Viņai izdevās izārstēties no šīs atkarības.

Taču atkarības ir Kērtisu ģimenes gēnos. Arī viņas tēvs, slavenais aktieris Tonijs Kērtiss (viņa zināmākā loma ir komēdijā “Džezā tikai meitenes”) visu mūžu cieta no atkarības. Narkotiku atkarības.

Džeimija Lī Kērtisa ar mammu un tēti 1991. gadā. Dženeta Lī bija pirmā no aktiera Tonija Kērtisa sešām sievām. (Foto: Gary Kaplan Video LLC / Splash/ Vida Press)

“Es zināju, ka manam tētim ir problēmas, jo arī man bija problēmas. Mēs abi reiz pat dalījāmies ar narkotikām,” atceras Kērtisa, kuras mamma ir Dženeta Lī. “Bija laiks, kad es biju vienīgais bērns, kas ar tēvu sarunājās. Bet mēs bijām ģimenē seši. Tagad esam pieci. Mans brālis Nikolass nomira no heroīna pārdozēšanas, kad bija 21 gadu vecs. Bet es ar tēvu dalījos ar narkotikām. Reiz mēs kopā lietojām kokaīnu. Tā bija viena vienīga reize. Viņam uz īsu laiku izdevās izārstēties.” Tas noticis īsi pirms viņa nāves 2010. gadā, kad viņš devās mūžībā, sasniedzis 85 gadu vecumu.

Džeimija Lī Kērtisa atzīst, ka sākotnēji baidījusies apmeklēt atkarības mākto cilvēku grupu tikšanās reizes, jo bijusies, ka šī informācija varētu parādīties dzeltenajā presē, taču tas nenotika. Divu bērnu mamma par savu atkarību vēlāk publiski paziņoja pati. Intervijā ar “Redbook” viņa to pastāstīja, kad jau bija pagājuši divi gadi kopš aktrises izārstēšanās.