Pēc 12 gadiem atklājas, kāpēc Britnija Spīrsa noskuva sev matus

Sieviete centusies atrunāt dziedātāju no šādas rīcības. Tomēr, tikko friziere novērsusies, Britnija paņēmusi skūšanās ierīci un sāka pati sev dzīt nost matus.

Spīrsas bijušais menedžeris Sems Lufti tiesā apgalvoja, ka Britnija matus noskuvusi tāpēc, lai apmānītu narkotiku pārbaudi, jo uzskatījusi, ka viņas lietotās narkotikas, to vidū metamfetamīns, esot uzkrājušās viņas matos. (Foto: Ekrānuzņēmums no Youtube. )

"Viņa atnāca ar diviem miesassargiem, kuriem bija viņa jāpasargā no fotogrāfiem. Žurnālistu bija ļoti daudz: viņi grūstījās, skandalējās, līda viens otram virsū un gandrīz sakāvās," pastāstījusi Britnijas friziere.

Pēc viņas vārdiem, viens no apsargiem piegājis pie loga un it kā speciāli atvēris aizkarus. Tognosa pieļauj, ka viņam par to samaksāts pieklājīgs honorārs.

Tetovētāja Emīlija Vinna Hjūza atceras, kā Britnija, kuras atnākusi pie viņas uztaisīt tetovējumu pastāstījusi par iemesliem, kāpēc viņa matus noskuvusi.

"Atceros kā jautāju: Kāpēc tu noskuvi matus? Un atbilde bija nedaudz savāda. Viņa teica, ka nevēlas, lai kāds aiztiktu viņas galvu un matus. Viņai esot apnikuši cilvēki, kuri aiztiek viņas matus," sacījusi tetovētāja.

