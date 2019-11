Slaktiņš labākajās šausmu tradīcijās. Filmas "Viņi" recenzija

Greizi, protams, var noiet jelkas, - tā taču ir klasiska Holivudas šausmene labākajās slaktiņfilmu tradīcijās. Un, lai gan sižets par jauniešu bariņu, kuri alkst pēc kā tāda, kas liek asinīm dzīslās sastingt un ķermenim šausmās trīcēt, bet uzraujas uz cilvēkiem maskās, kuru nežēlība neredz robežu, nav nekas svaigs un pārsteidzošs, aizraujošu mirkļu ir gana. Netrūkst ne asiņu šalkšu, ne negaidītu drebuļmomentu, un gan jau, kā īstā šausmu filmā piedienas, ne viens vien skatītājs zālē gribēs skaļi iesaukties: «Ko tu dari? Tur neej! Tur viņš jau gaida!»

Jautājumi, uz kuriem atbildes meklēt nevajag

Ar sižetu gan filmā ir tā pašvakāk – lai tiktu pie īstām šausmām, nākas pārdesmit minūtes pamocīties, kamēr aktieri notēlo to, kas ir tēlojams, un nonāk pie tā, kāpēc skatītāji zālē pulcējušies. Tad jau jaunie aktieri tālāk var tikai tēlot pārsteigumu, sāpēs valbīt acis un kliegt, pārējo liekot izdarīt prasmīgai montāžai un specefektiem.

Filmā, protams, primitīvs slaktiņš prevalē pār loģisko saprātu. Izdzīvošanas instinkts galu galā cilvēkiem taču arī liek darīt visneloģiskākās lietas un skatītājam jau arī interesantāk lūkot, kādu tad jaunu mocīšanas veidu mums nu sniegs priekšā. Nevis skatīties, kā viņiem veiksmīgi izdodas izvairīties no izliktajiem slazdiem un nāves ķetnām. Taču gribot negribot rodas mulsums – kāpēc tad šie koledžas jaunieši, kas, visticamāk, dzīvē taču ir redzējuši gan «Kliedzienu», gan «Helovīnu» un «Zāģi», rīkojas pretēji jelkādai loģikai? Labi tak zināms, ka nevienam nedrīkst uzticēties un drošāk būtu visiem turēties kopā, meklējot izeju no bezcerīgās situācijas.

Jauni ciešanu veidi

Filmas režisori – Skots Beks un Braians Vudss – šausmu žanrā nav iesācēji. Pērn itin labas atsauksmes izpelnījās pēc viņu scenārija veidotā «Klusā pasaule» («A Quiet Place») – postapokaliptisks trilleris par ļaunumu, kas cilvēkiem uzbrūk, tiklīdz viņi izdveš jel mazāko skaņu. Nu viņi paši tikuši pie pilnmetrāžas kino spēlfilmas stūres – ir gan režisori, gan scenārija autori. Skots un Braians, filmā neslēpjot atsauces uz reiz tik populāro Holivudas B līmeņa šausmeņu trendu, pamanījušies tomēr atrast arvien jaunus veidus, kā saviem varoņiem likt ciest. Turklāt netiek piedāvāts vienkārši brutāls slaktiņš – tiešām asiņainu ainu filmā ir maz, netrūkst baiļu, kas panāktas ar citiem paņēmieniem.

Jāuzslavē arī radītā vide, kurā tad šie slaktiņi notiek, - šausmu māja ar savstarpēji saistītām istabām, kambariem, labirintiem un pat bērnistabu. Atmosfēra ir pietiekami baisa, un šausmas ir tik pietiekamā daudzumā, lai šāda kino cienītāji mājup dotos itin apmierināti.

Riteni no jauna izgudrot nav ne iespējas, ne vajadzības. Filma to pierāda – ņemam formulu, kas jau veiksmīgi strādā gadu desmitus, uzlabojam ar jaunām idejām, pievienojam kvalitatīvu operatora un mākslinieku darbu, un šī žanra fani sūdzēties nevarēs. «Viņu» budžets nav neko liels, taču ar pašpārliecinātību un precizitāti viss rit kā pa diedziņu. Protams, tuvākajā laikā gaidāmas ambiciozākas, vērienīgākas un «gudrākas» šausmu filmas, bet to gaidās «Viņi» būs laba uzkoda pirms pamatmaltītes.

«Viņi» («Haunt»)

Šausmu filma, ASV, 2019

Režisori: Skots Beks un Braians Vudss.

Lomās: Ketija Stīvensa, Vils Briteins, Lorina Makkleina, Endrū Kaldvels.

KRITIĶU VIEDOKĻI

Deniss Hārvijs, «Variety»

«Par savu tēlu raksturu attīstību aktieriem nebūt daudz nav jādomā, taču pavisam gluži stereotipos scenārija autori izeju nav meklējuši. Un to pašu var teikt arī par filmu pašu – neko kardināli jaunu tā nepiedāvā, taču savu vienīgo mērķi– likt skatītājam pabaidīties – piepilda.»

Karloss Agilars, «Los Angeles Times»

«Pārliecinoši šaušalīga, bet vienlaikus liekoša domāt, filma brīdina par mānīgām fasādēm, jo tas, kas slēpjas zem maskas, iespējams ir vēl kas daudz ļaunāks.»