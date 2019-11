Karaliskajai ģimenei formāli nav teikšanas, ja runa ir par starptautiski svarīgām lietām, taču karalienes ilggadējā tērpu dizainere un draudzene Andžela Kellija nesen parādījusi jaunāko Viņas Majestātes fotogrāfiju, un tā raisījusi starptautisku ažiotāžu.

Jaunajā grāmatā „The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe” Kellija sevi dēvē kā vienmēr „padevīgu” karalienei. Viņa padalījusies ar fotogrāfiju, kurā Elizabete II redzama savā elementā. Viņa stāv vienā no pils zālēm, tērpusies tikko izgludinātā baltā kleitā un abas rokas ielikusi tās kabatās. Lai gan tas ir ļoti ērti, tas ir arī skandāls! Atcerēsimies, kā pērn daudzi „putām uz lūpām” metās kritizēt Saseksas hercogieni Meganu par to, ka viņa atļāvusies salikt rokas kabatās.

Kā raksta Andžela Kellija, karalienes pašas māte un pils personāls viņu agrāk vienmēr brīdinājuši atturēties no šādas „neformālas” pozas. Viņi pat apgalvojuši, ja karaliene atļausies ko tādu, pozējot fotogrāfijai, tad „monarhijai būs pienākušas beigas”. Skaļi vārdi!

Princese Elizabete 1944. gadā – savā 18. dzimšanas dienā – kopā ar vecākiem. (Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Kelliju šāda doma nav biedējusi. Kad palīdzējusi karalienei sagatavoties fotosesijai, viņa iedomājusies: „Ja man būtu brīnišķīga iespēja piepildīt karalienes vēlēšanos..”. Karaliene par šo ideju fotogrāfijai bijusi sajūsmā. Neraugoties uz to, ko savulaik mācījusi mamma un piekodinājis personāls, „Twitter” lietotāji ir patīkami iepriecināti par tik neformālu un sirsnīgu karalienes attēlu.

Viņu uzmanību piesaistījis karalienes sirsnīgais smaids. Daudzi to salīdzinājuši ar reakciju, kāda pēkšņi pārņem, kad tu esi atklājis, ka tavam tērpam ir kabatas!

Kāda „Twitter” lietotāja atzīmējusi, ka Viņas Majestāte šajā fotogrāfijā izskatoties ļoti „relaksēta un mūsdienīga” un to, ka „kabatas – tā tik ir ‘štelle’!”.

Karaliene Elizabete II ar mammu Karalieni Māti. (Foto: Avalon.red/All Over Press/ Vida Press)

Arī monarhijai nekas slikts – pretēji pareģotajam – nav atgadījies, un tā aizvien turpina pastāvēt.

Karalienes „neformālā fotogrāfija” publicēta uz žurnāla „Hello!” jaunākā izdevuma vāka.

„Pat karalienei patīk laba kleita ar kabatām!”

„Pat karaliene ir sajūsmā par kabatām!”

