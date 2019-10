Kivičs un Skulme līksmo Kuldīgā; Liene demonstrē jaunus grima meistarstiķus

4 Foto Andris Kivičs un Liene Skulme prezentē albumu "Incidents" +0 Skatīties vairāk

Pēc pāra aktivitātēm sociālajos tīkos var spriest, ka abi, prezentējuši albumu un uzspēlējuši koncertu, pilsētā vēl kādu laiku aizkavējušies. Ja nu kāds vēl nebija redzējis, "Instagram" video stāstiņos atrādīja sekotājiem Ventas rumbu, tāpat ievietoja foto, kur Andris dziļdomīgi pozē kādā restorānā.

Un vakar Kivičs savā "Facebook" profilā ievietoja video un vairākus foto no koncerta, bildēs redzams gan viņš, gan viņa mīļotā Liene.

"Tumšs tur bija ļoti (bet kko no bildēm saprast var), cilvēku daudz, dziesmas zin no galvas, abi ar Lieni esam laimīgi un priecīgi par foršo prezentāciju Kuldīgā," tā pie foto vēstīja Andris. Runājot muzikanta paša vārdiem, kaut ko jau no bildēm saprast var - piemēram, to, ka Liene acīmredzami ir izvēlējusies jaunu stilu. Grims zem acīm kļuvis krietni tumšāks - kā īstai liktenīgajai sievietei.

