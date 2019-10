Anna sociālās saziņas tīklā "Instagram" ievietojusi vairākus video, kurā redzams, kā notiek modeļu atlase viņas zīmola "LA Story" kolekcijas atrādīšanai Maskavas modes nedēļā. Un izvēlēties modeles savai mīļotajai talkā nācis arī Timma.

Uz modeļu atlasi Jānis un Anna ieradās, rokās sadevušies. Pirms atlases sākšanās basketbolists savai draudzenei atzinās, ka ir uztraucies, un diez ko runātīgs nelikās - lielākoties tērzēšanu uzņēmās Sedokova, kuras zīmola tērpu kolekcijas parāde Maskavas modes nedēļā paredzēta šodien, 24. oktobrī.

Kā zināms, runas, ka precētajam Timmam un Sedokovai ir romāns, parādījās pirms diviem mēnešiem. Krievu paparaci publicēja foto, kurā pāris bija redzams atpūtā Turcijā. Par to, ka Sedokovai ir jauns mīļākais, kaimiņzemē neviens īsti nebrīnījās, bet Latvijā šīs ziņas gan izpelnījās plašu ievērību – galu galā mūsu basketbola zvaigzne taču ir precējies vīrs, turklāt ģimenē pērn pasaulē nāca mazulis. Jānis Timma savu ilggadējo draudzeni kosmetoloģi Sanu Strādnieci par sievu apņēma 2016. gada vasarā Bahamu salās. Un pērn jūnijā pasaulē nāca pāra pirmdzimtais – dēls Kristians.

Maizi Jānis šobrīd ikdienā pelna, pārstāvot Maskavas apgabala basketbola komandu "Himki", un nesen uz mīļotā spēli bija ieradusies arī Anna ar savu meitu.

Kijevā dzimusī Sedokova ir viena no populārās grupas "VIA Gra" „zelta sastāva”. Pēcāk veiksmīgi attīstījusi solokarjeru, pievērsusies arī aktrises arodam, vada TV un radio raidījumus. Savulaik viņa bijusi arī precējusies. Nepilnus divus gadus ar pazīstamo baltkrievu futbolistu Valentīnu Beļkeviču, kura dēļ aizgāja no grupas "VIA Gra". Kad Anna uzzināja, ka Valentīns viņu krāpis, laulībai pienāca beigas. No šīs laulības Annai ir 14 gadu veca meita Alina. Par otro Annas vīru kļuva uzņēmējs Maksims Čerņavskis – šī laulība ilga divus gadus, bet tad Sedokova, uzzinājusi par vīra dēku ar citu "VIA Gra" dalībnieci, pavēstīja par šķiršanos. Arī Čerņavskim dziedātāja ir dāvājusi meitu – Monika tagad ir astoņus gadus veca. Savukārt 2017. gada aprīlī Sedokova pasaulē laida dēlu Hektoru, kura tēvs ir uzņēmējs Artjoms Komarovs, ar kuru Anna pašķīrās drīz pēc dzemdībām.

Sieva pastāsta par ultimātu

Kad atklātībā nonāca viņa ārlaulības dēka ar Sedokovu, Timma Instagram ievietoja vēstījumu, ka laulībai ar Sanu tiek likts punkts. „Pirms vairāk nekā pusgada es pašķīros no sava dēla mātes un sāku jaunu nodaļu savā dzīvē. Šodien savā dzīvē sāku jaunu fāzi, kurā man vissvarīgākais ir parūpēties par dēlu Kristianu,” rakstīja Timma. Šis paziņojums, kā jaušams, pamatīgi „uzsita asinis” viņa laulātajai draudzenei, jo neilgi pēc tā savu atbildi sociālajos tīklos publiskoja arī Sana, kura izteica skarbu rājienu basketbola zvaigznei.

„Tikko no sava vīra uzzināju, ka pirms pusgada mēs esam pašķīrušies. Tiešām? Es to nezināju, bet es zinu, ka pirms pusgada sāki mani krāpt. Un tad vasarā tu teici, ka vēlies glābt mūsu laulību. Interesantas ziņas. Un rūpēties tavā izpratnē nozīmē nobloķēt sievas bankas kartes, lai viņai nebūtu naudas, un pateikt, ka viņai ar tavu svarīgāko cilvēku – dēlu – jāizvācas no mūsu dzīvokļa un jādzīvo uz ielas, vai arī otra iespēja ir parakstīt šķiršanās dokumentus, lai vari būt brīvs vīrietis savai jaunajai dāmai, kura apgalvo, ka viņa netiekoties ar precētiem vīriešiem. Kāpēc tu to dari? Vai šī palaistuve ar trīs bērniem no trīs dažādiem vīriešiem ir tā vērta? Un vai tu zināji, ka šobrīd neesi viņas vienīgais vīrietis?” ar sociālo tīklu starpniecību vīram vēstīja Sana Timma.

„Es tevi mīlēju no visas sirds, dāvāju tev bērnu, piedevu par visiem sūdiem, ko tu sastrādāji, un šis ir tas, ko es esmu par to pelnījusi? Pēc deviņiem lieliskiem kopā pavadītiem gadiem? Satriecoši... Tu esi aizgājis par tālu, nerespektējot ne mani, ne savu dēlu.”

„Paslēpiet savus akmeņus līdz nākamajai sērijai”

Savukārt Sedokova uz to atbildēja, vien aicinot fanus nekādām baumām neticēt. „Jānis ir vislabākais un kārtīgākais cilvēks, kādu jebkad esmu satikusi! Un tāpat jums pateiks jebkurš cilvēks, kurš ar viņu kaut nedaudz ir pazīstams. Viņš ir valsts lepnums, komandas lepnums un mans lepnums! Jūs vēl paspēsiet nosodīt un apspriest, jo laiks visu saliks savās vietās. Bet pagaidām paslēpiet savus akmeņus līdz nākamajai sērijai. Jo tajā būs negaidīts pavērsiens,” tā savā "Instagram" profila īso stāstiņu sadaļā teica Sedokova. Un pēc dažām dienām ievietoja foto, kurā redzama, ejot kopā ar Timmu, rokās sadevušies, tā apstiprinot – ukraiņu seksbumbas un latviešu basketbola zvaigznes attiecības nav vis vienas nakts romāns. Tagad to pierāda abu atrādīšanās modeļu atlases video, ko Sedokova atrādījusi "Instagram" saviem teju pieciem miljoniem sekotāju.