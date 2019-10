Noklausies - jaunu dziesmu un ēnpilnu video piedāvā pašmāju grupa "Blitze"

Grupa "Blitze" ir latviešu popmūzikas grupa, kas dibināta 2002. gadā, to vidusskolas laikā izveidoja domubiedri Arvīds Berķis un Arnis Grīnbergs. (Foto: Publicitātes)

Kā norāda grupa, jaunā dziesma tapusi ilgākā laikaposmā un aicina ikvienu kļūt brīvam, uzdrošināties iet tālāk un darīt to, ko patiesi vēlies. Savukārt dziesmas video veidots kā “ēnu pasaule”, akcentējot dziesmas pamatdomu. Grupa "Blitze" vienlaikus arī paziņo par sava pirmā studijas albuma izdošanu un tā prezentācijas koncertu pavasarī.

Grupas līderis, solists un komponists Arvīds Berķis atzīmē: “Dziesma ir par katru no mums. Par to, cik svarīgi ir novērtēt to, kas mums jau ir dots. Par drosmi atdzimt pēc kritieniem, izbaudīt katru mirkli un ieraudzīt, ka mums ir viss nepieciešamais, lai dotos tālāk.”

Dziesmas “Ja man kādreiz būtu” video klipa autori ir grupa "Blitze" un Vlads Ščepins no Krievijas. Idejiskā vīzija esot radusies nejauši, stāsta veidotāji: ”Ēnas vienmēr ir klātesošas, un tā bija lieliska ideja, lai dziesmas stāsts vizuāli skaisti runātu par dzīves patiesajām vērtībām”. Klipa filmēšanā piedalījās grupas dalībnieki, ēnas un deju studija "Panda".

Grupa "Blitze" ir latviešu popmūzikas grupa, kas dibināta 2002. gadā, to vidusskolas laikā izveidoja domubiedri Arvīds Berķis un Arnis Grīnbergs. Galvenās pamatvērtības, kuras grupa atspoguļo savā mūzikā, ir patiesīgums, atklātība un vienkāršība. Grupas pamatsastāvā muzicē abi mūziķi, paplašinātā sastāvā piedalās vēl trīs instrumentālisti. Grupas daiļradi raksturo dinamiska dzīvesprieka piepildītas melodijas.