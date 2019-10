Stilistes Žannas Dubskas enerģijas noslēpums - peldes pa pliko

Turklāt peldei viņa ļaujas gluži kā no mātes miesām nākusi - bez peldkostīma: “Es peldkostīmā neeju. Es eju tikai pa pliko. Ja jau slavenības ir bez filtra, tad arī es esmu bez filtra un tagad redzēs visi, kā es uzlādējos ar enerģijām,” smej Žanna.

Izrādās, līdz ar atvēsinošo peldi Amatas upē stiliste mēdzot atbrīvot savu iekšējo enerģiju arī ar skaļu kliedzienu: “Kliedziens arī dod to enerģiju. Un tā uzdrīkstēšanās, tā balss attīrīšana, kad izlaid no sevis visu. Pilsētā reti kur tu vari tā iekliegties!” ieteikumā, kā atbrīvoties no uzkrātās enerģijas un gūt jaunu “elpu”, dalās stiliste.

Košās Žannas Dubskas ikdienai sekot var no pirmdienas līdz pat ceturtdienai “STV Pirmā!” realitātes šovā “Slavenības. Bez filtra”.