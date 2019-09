Populārā TV raidījuma "Brīnumu lauks" vadītājs Leonīds Jakubovičs nonācis ratiņkrēslā

View this post on Instagram

Леонид Якубович вынужден передвигаться в инвалидном кресле. После отдыха в Черногории звезда капитал-шоу «Поле чудес» оказался в инвалидной коляске. Гражданский журналист Super случайно заметил 74-летнего Леонида Аркадьевича вместе с женой в аэропорту города Тиват. Помощник телеведущего рассказал, в каком состоянии находится звезда Первого канала. ⠀ «Он отдыхал в Черногории, плавал в бассейне и, когда поднимался, ударился коленом. Было подозрение на перелом, колено распухло, поэтому пересел на инвалидное кресло. Московские врачи перелом не подтвердили, только сильный ушиб. Сейчас Леонид Аркадьевич лечит колено и готовится к съемкам «Поля чудес», — поделился с Super представитель телеведущего. #леонидякубович