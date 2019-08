Aktieris Kristians Sleiters un viņa sieva sagaidījuši pasaulē meitiņu

Priecīgos jaunumus par ģimenes pieaugumu pavēstījis slavenību žurnāls “People”. Lai gan Kristianam Sleiteram un Britānijai Lopesai meitiņa ir viņu pirmais kopīgais bērns, aktierim ir vēl divi pieauguši bērni, kas pasaulē nākuši viņa iepriekšējā laulībā ar modeli Deilu Hadoni. Sleiters ir tēvs 18 gadus vecajai meitai Elianai Sofijai un 20 gadus vecajam dēlam Džeidenam Kristoferam.

Kristians Sleiters un Britānija apprecējās 2013. gada 2. decembrī pēc trīs gadus ilgas kopābūšanas.

Kristians Sleiters ar sievu Britāniju. (Foto: AFP/Scanpix)

Saderināšanos pāris atzīmēja 2012. gada Vecgada vakarā ar grandiozu balli, ko apmeklēja 200 lūgto viesu. “Man jau tagad ir sajūta, ka esam nosvinējuši kāzas,” vēlāk atzina aktieris.

“Kāzu svinības būs ļoti intīmas un nelielas, tikai ar pašiem tuvākajiem. Tas būs ļoti jauki,” 2013. gada maijā, pusgadu pirms svinībām, slavenību žurnālam “People” uzticēja Kristians Sleiters.

2015. gadā intervijā žurnāla “Interview” aktieris dalījās pārdomas, kā ir būt divu bērnu tēvam un kā šī loma viņu mainījusi.

Kristians Sleiters ar sievu Britāniju. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

“Esmu laimīgi precējies, un man ir lieliskas attiecības ar maniem bērniem,” atzina Sleiters, norādot, ka tieši tagad, nobriedušā vecumā, tēva lomu izjūt un novērtē vairāk, nekā jaunībā, kad vairāk bija koncentrējies uz karjeru, turklāt cieta no atkarībām.

Sleiters intervijās savulaik vaļsirdīgi stāstījis par savu atkarību no apreibinošajām vielām. Jau 10 gadus aktieris ir brīvs no tām. “Darbs ir mans hobijs, bet atturība ir mans darbs,” pēc izārstēšanās 2009. gadā atzina Sleiters. “Man tagad vissvarīgākie ir bērni un mūsu kopīgie piedzīvojumi.” Aktieris atzina, ka viņa agrākais dzīvesveids sniedzis maldīgu ilūziju par to, ka viņš ir foršs, ka iedzeršana ir stilīga un, ka viņš pats sev šķitis gluži vai Klārks Geibls. “Tu aizej uz ballīti, iedzer, un sajūties kā supervaronis, lai gan patiesībā izskaties visnotaļ muļķīgi. Septiņas dienas nedēļā būt skaidrā ir grūti, ja esi nedrošību nomocīts. Patiesībā visātrākais veids, kā sevi iepazīt, ir izzināt, kas tu patiesībā neesi.”