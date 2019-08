Tautā iemīļotais mūziķis Jānis Aišpurs šķīries no sievas

Jau krietnu laiku zināms, ka grupas The Sound Poets līderis Jānis Aišpurs nedzīvo ģimenē, jo ir attiecībās ar dziedātāju Aiju Andrejevu. Un šķiršanās process vilkās jau tik ilgi, ka kādam pat varēja šķist – mūziķim tīri labi tīk gan būt precētam vīram ar savu ilggadējo dzīvesbiedri Madaru Līviņu-Aišpuri, gan dzīvot zem viena jumta ar savu jauno mīlestību Aiju Andrejevu.

Pērn pavasarī Jānis izvācās no ģimenes mājas, sievai Madarai solot sakārtot šķiršanās lietas, taču vilcinājās. Madara šā gada sākumā atklāti pavēstīja, ka Jānis ģimenē nedzīvojot jau aptuveni gadu. „To, ka Jānim ir attiecības ar Aiju, nojautu jau sen. Bet, tā kā tolaik biju stāvoklī un zem sirds nēsāju mūsu kopīgo atvasi, nevarēju to pārbaudīt,” teica Aišpura sieva, kas nu „pieņēmusi notiekošo un sākusi dzīvot no jauna”.

Aišpurs vairs nav precēta vīra godā. Un arī viņa mīļotā Aija Andrejeva ir brīva sieviete – pirms vairāk nekā trim gadiem dziedātāja šķīrās no vīra Toma Bērziņa.

Madara necenšas tagad kādu vainot. „Dzīve ir pilna pārsteigumu. Es esmu kļuvusi daudz stiprāka, tas gan,” stingri nosaka Madara.” Viņa žurnālam Kas Jauns gan savulaik šādu vīra uzvedību dēvēja par „divu sieviešu mānīšanu un nepieņemamu vīrieša rīcību”. „Ar mani viņš nav izšķīries, bet ar Aiju dzīvo kopā…” situāciju raksturoja Madara. Tagad, taujāta par šķiršanos, mūziķa bijusī dzīvesbiedre atbild: „Viss ir sakārtots. Laulība ir šķirta.” Jāņa un interjera dizaineres Madaras Līviņas-Aišpures 12 gadu ilgajā laulībā dzimušas divas atvases.