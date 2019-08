Kā zināms, Ģirts Ķesteris ne tikai strādā kā štata aktieris Dailes teātrī, bet arī redzams TV ekrānos seriālos, ierunā reklāmas un filmas, piestrādā kā pasākumu vadītājs. Viņš žurnālam "Kas Jauns" atzīst – nu jau kādu laiku nākas atteikties no vairuma darba piedāvājumu, lai gan tas nebūt neesot viegli. „Brīžiem tas vairs nav savienojami. Ir objektīvi apstākļi, kāpēc es vairs tik daudz neierunāju ne reklāmas, nedz filmas,” par saspringto grafiku saka Ķesteris.

„Teātrī man šobrīd ir maksimāla slodze un atdeve. Savienot to ar papildu darbiem ir neiespējami, jo tad dienā jābūt divām trim liekām stundām, kuras tu nevari atrast. To vienkārši nav. Tu nevari kaut kur izskriet uz pāris stundām, jo dienas vidū bieži ir mēģinājumi lomām teātrī. Nevar taču atskriet no ierakstu studijas, uzvilkt kostīmu un mēģinājuma laikā kaut kad kāpt uz skatuves,” skaidro aizvien pieprasītais aktieris.

Viņš, vērojot nerimstošo ikdienas ritmu, prāto, ka cilvēki ikdienā ir pārāk noslogoti. „Es gribētu radīt apstākļus, lai mazāk strādātu, jo vienkārši fiziski pietrūkst laika dzīvot. Gribētu mazāk strādāt, mazāk tērēt un vairāk dzīvot. Cilvēks nevar strādāt vairākos darbos, nevar būt visur. Mūsdienās atrast laiku, lai palasītu grāmatu, ir ekskluzīvi,” domīgi bilst aktieris. „Bieži mēs neapdomīgi piekrītam papildu darbiem. Kāpēc? Iespējams, tās ir bailes iziet no aprites. Aktieru vidū ir liela konkurence. Ja tev dod iespēju, tu to vari izmantot un vari arī neizmantot.”

„Beidzamās divas sezonas man ir bijusi lieliska atgriešanās uz lielās teātra skatuves,” piebilst Ģirts. „Kad sezona noslēdzas ar novērtējumiem, ar nominācijām, ir liels prieks. Tajā brīdī ir tāda laba sajūta, bet tas taču ir tik mirklīgi un pārejoši.... Jebkurš prieks ir īslaicīgs.”