70 gadus vecā Malinda Hermana dzīvo Taizemes galvaspilsētā Bangkokā.

Malinda Hermane un viņas miegainā čivava. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Viens no jaukākajiem video ir, kur Malinda izpilda amerikāņu folkroka dziedātāja Lobo dziesmas "I'd Love You to Want Me" kaverversiju.

Muzikantes Malindas balss ir tik mierīga un žūžojoša, tomēr diskutabls ir jautājums, vai viņa ir video galvenā zvaigzne. Tas ir piemīlīgais čivava, kurš iemieg savas saimnieces izpildītās dziesmas laikā. Video vidusdaļā viņas mazais suņuks, kuram dots vārds "Jiw Jam" (kas tulkojas kā "mazs un piemīlīgs"), ir jau kļuvis tik miegains, ka viņš izstiepj savas mazās ķepiņas un ērti iekārtojas uz ģitāras, lai varētu nodoties miegam.

Malinda ar suņiem. (Foto: Facebook)

Šis video tiek pavadīts arī ar aizrautīgu kaķa ņaudēšanu.