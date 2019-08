Protams, tas ir gaumes jautājums. Ne velti, kas patīk vienam, ne vienmēr patiks arī otram. Savukārt, ja nepatīkamākos pārsteigumus sagādā garas rindas vai tūristu pārpildīti populārākie apskates objekti, derētu savu izraudzīto galamērķi “iepazīt” pirms ceļojuma. Mūsdienās internets un citu cilvēku pieredzes stāsti šādu iespēju piedāvā. Jau laikus zinot, ka sagaidāma liela drūzmēšanās, tu būsi tam gatavs, un nonākot galamērķī, tas kultūršoku vairs nesagādās. Ja nespēj paciest drūzmu, varēsi izvēlēties citus mazāk populārus apskates objektus un nebojāt sev nervus.

Piedāvājam iecienītas apskates vietas, kas daļai tūristu dažādu apsvērumu dēļ šķitušas pārvērtētas. Piekrist, vai nepiekrist, ir katra paša izjūtu un pasaules uztveres ziņā.

Mikonosa, Grieķija

Foto: ddp images/ Vida Press

Nav šaubu, ka Mikonosa ir viena no skaistākajām Grieķijai piederošajām salām. Taču to vislabāk baudīt, ja esi pietiekami turīgs privātas jahtas īpašnieks. Citādi tev būs jācīnās par savu vietiņu pludmalē ar citiem tūristu simtiem, kas te atbraukuši atpūsties un mazliet pasauļoties. Šīs salas pludmales ir ne tikai pārpildītas, bet arī cenas Mikonosā ir pārmērīgi augstas.

Dubaija, Apvienotie Arābu Emirāti

Foto: Mint Images/REX/ Vida Press

Dubaija nosaukta par vienu no „glamūrīgākajiem, krāšņākajām un futūristiskākajiem pilsētvides galamērķiem”, taču izdevuma „Rough Guides” lasītāji to nosaukuši par visvairāk pārvērtēto pilsētu pasaulē. Viens īpaši vīlies ceļotājs savās piezīmēs raksta: „Es nekad nesapratīšu, kāpēc cilvēki maksā, lai turp aizbrauktu. Te ir tikai luksusa viesnīcas un tirdzniecības centri. Daudziem šķiet, ka Dubaijas popularitāte ir “uzpūsta”.”

Barselona, Spānija

Foto: ? Irek/SIME/ Vida Press

Līdzīgi kā daudzi citi populāri galamērķi, arī šī arhitekta Gaudi arhitektūras pērle ir tūristu pārpiesātināta. Turklāt lielā cilvēku pieplūduma dēļ daudzviet ir neadekvāti augstas cenas. Tas viss atņem pilsētai šarmu, kas reiz to padarīja slavenu.

Kasablanka, Maroka

Foto: ?? Tuul & Bruno Morandi/SIME/ Vida Press

Kasablanka savu popularitāti iemantoja pateicoties 1942. gadā uzņemtajai tāda paša nosaukuma filmai, kurā galvenās lomas atveidoja Ingrīda Bergmane un Hamfrijs Bogarts. Tiesa, lielākā daļa filmas bija uzņemta Burbankas studijā Holivudā. Reālajā dzīvē šī ostas pilsēta nebūt nav tik romantiska, kā pieņemts uzskatīt. Par to paši savām acīm pārliecinājušies daudzi tūristi. Kāds „Reddit” lietotājs Kasablanku nosaucis par „visneinteresantāko vietu visā fascinējošajā valstī”.

Piza, Itālija

Foto: ?? Maurizio Rellini/SIME/ Vida Press

Katru gadu miljoniem tūristu apmeklē šķībo Pizas torni. Viņi pamet šo vietu ar fotogrāfijām, kurās izliekas turam torni, kas gāžas, un iespējams ar vilšanās sajūtu. Kāds no Pizas apmeklētājiem vietnē „TripAdvisor” raksta: „Tornis ir daudz mazāks nekā es iedomājos... un šī vieta ir tūristu tik pārpildīta! Jūs daudz labāk laiku pavadīsiet netālu esošajā Florencē.”

Stounheindža, Anglija

Foto: Photofusion/REX/ Vida Press

Leģendām apvīto Stounheindžas apļa vārdu bieži var atrast pārvērtētāko tūrisma objektu sarakstos. Apmeklētāji bieži žēlojas, ka tā ir tikai „akmens kaudze nekurienes vidū”, un nav vērta nepilnu 20 sterliņu mārciņu augsto ieejas maksu.

Pati Stounheindža atrodas lielceļa malā, bet pie milzu akmens bluķiem nemaz nevar pieiet tuvāk, lai nofotografētos (ja vien neapmeklē Stounheindžu saulgriežos), jāiet pa norobežotu taciņu un šis pasaules brīnums jāskata no attāluma.

Gibraltārs

Foto: ddp images/ Vida Press

Ja plāno doties uz Lielbritānijai piederošo aizjūras teritoriju Ibērijas pussalā, neieplāno šim apmeklējumam visu dienu, – rekomendē kāds „Reddit” lietotājs, kas slaveno Gibraltāru nosaucis vien kā „lielu klinti” un brīdina: „Visu, ko piedāvā Gibraltārs, jūs variet apskatīt dažu stundu laikā. Mēs tur bijām iesprūduši uz nedēļu.”

Vieta ir interesanta ar nebēdnīgajiem pērtiķīšiem, kas čiepj tūristiem mantas un rāda zobiņus, ja vēlies tās atgūt. Te ir viena no bīstamākajām lidostām pasaulē, kuras skrejceļu šķērso auto ceļš, kuru slēdz, ja nolaižas lidmašīna.

Losandželosa, ASV

Foto: ddp images/ Vida Press

Visvairāk cilvēku, kas bijuši Losandželosā, sūdzas par mežonīgajiem auto sastrēgumiem pilsētā, kas ir teju jebkurā diennakts laikā. Ne velti šī pilsēta jau sesto gadu pēc kārtas sastrēgumu ziņā nosaukta kā pati sliktākā visā pasaulē. Kad beidzot esi ticis ārā no sastrēguma un nonācis, kur vēlējies, visticamāk atskārtīsi, ka leģendām apvītie apskates objekti (Holivudas slavas aleja, Sansetas bulvāris utt.) ir tikai reklāma tūristu pievilināšanai.

Lasvegasa, ASV

Foto: ddp/Erich Teister / Vida Press

Mēdz teikt: kas noticis Vegasā, tam arī lemts palikt Vegasā. Taču sarūgtinājums nebūs noslēpjams, ja šajā pilsētā būsi izlēmis pavadīt visu atvaļinājumu (un visticamāk iztērējis vairāk nekā tikai dažus simtus dolāru). Ja vien tavs mērķis nav pavadīt stundām ilgi kazino telpās, kurās nav logu, soļot kopā ar vēl dučiem tūristu pa pārpildītajām ielām un mieloties āra kafejnīcās, šī Grēka pilsēta visticamāk nebūs kā radīta tev.

Roma, Itālija

Foto: ddp images/Andreas Kottlorz / Vida Press

Romu ik gadus apmeklē aptuveni 10 miljoni cilvēku. Itālijas galvaspilsēta ir viena no vairāk apmeklētajām vietām visā pasaulē. Nav šaubu, ka pilsēta ir sena un skaista, taču nomācošie cilvēku pūļi liedz to izbaudīt. Pie Trevi strūklakas vienmēr būs sajūta, ka esi kāda masu gājiena pašā epicentrā. Pēdējo gadu laikā tūristi arīdzan pārliecinājušies, ka atkritumu menedžmenta krīzes dēļ pilsētas ielas ir visnotaļ netīras. Un neaizmirsti par kabatzagļiem, kas aktīvi darbojas pilsētā un metro tīklā!

Riodežaneiro, Brazīlija

Foto: Ins News/REX/ Vida Press

Kā populārākās vietas tūristu ceļvežos minētas Ipanemas un Kopakabanas pludmales. Taču vairums cilvēku, kas tajās pabijuši, žēlojas, ka šīs pludmales ir ļaužu pārpilnas, netīras un tur arī jāuzmanās no veiklajiem kabatzagļiem.

Ja patiešām gribas izbaudīt laiku pludmalē, ieteikts doties uz Baia do Sancho pludmali, kas atrodas uz mazās Fernando de Noronha salas. 2017. gadā „TripAdvisor” to nosaucis par vislabāko pludmali pasaulē.

Gīza, Ēģipte

Foto: ddp images/ Vida Press

Gīzas piramīdas ir vienīgais no Septiņiem pasaules brīnumiem, kas saglabājies līdz mūsdienām. Tās celtas no 2550. gada līdz 2490. gadam pirms mūsu ēras. Tūristu pūļi tur plūst aumaļām, bet ar to vēl nav gana. Vietējo iedzīvotāju nekaunībai te nav robežu – sākot ar uzbāzīgu diedelēšanu nopirkt kādu lētu suvenīru līdz pieklājīgam piedāvājumam nofotografēt tevi ar piramīdu fonā, bet pēc tam prasības samaksāt, ka viņš, lūk, ir nospiedis tavas kameras pogu, radot šo vēsturiski nenovērtējamo kadru. Tas, protams, ievērojami sabojā prieku par laiku, kas pavadīts pie vēsturiskajām celtnēm.

Aizliegtā pilsēta, Ķīna

Foto: Quirky China/REX/ Vida Press

Pekinas apmeklējums nebūs pilnīgs, ja nebūsi redzējis Aizliegto pilsētu, kas bija Ķīnas imperatoru pils un kalpoja kā rezidence imperatoriem no Minu dinastijas līdz Cjinu dinastijai. Objekts būvēts laikaposmā no 1406. gada līdz 1420. gadam.

Kāds „TripAdvisor” lietotājs brīdina: „Esiet gatavi tam, ka tā ir ļoti liela, nedaudz pārvērtēta un vienmēr ļoti, ļoti pārpildīta.” Neaizmirstiet par ērtiem apaviem, jo būs jāstaigā ļoti daudz.

Blārnija, Īrija

Foto: Richard Sowersby/REX/ Vida Press

Leģenda vēsta, ka noskūpstot Blārnija akmeni pils teritorijā, tu iemantosi runas dāvanas. Pārsteidzoši, ka šī simtiem gadu vecā teiksma aizvien „strādā”. Cilvēki ir gatavi kāpt 127 pakāpienus pa kāpnēm un gaidīt rindā, lai nogultos zem šī 573 gadu senā akmens un to noskūpstītu. Bail pat iedomāties, cik daudz baktēriju uz tā sakrājies, ja ik gadus akmeni bučot dodas aptuveni 400 000 tūristu.

Everests, Nepāla

Foto: ddp images/Frank Tschöpe/Shotsho / Vida Press

Kopš 1922. gada dzīvību zaudējuši nepilni 300 ceļinieku, kas pārvērtējuši savus spēkus, kāpjot Everestā. Ja ar to nav gana, lai izsvītrotu šo vietu no sava „apmeklējamo vietu saraksta”, tad jāpiebilst, ka nesen veiktajos pasaulē augstākā kalna pakājes uzkopšanas darbos atrasts daudz atkritumu, cilvēku izkārnījumu un... līķu.

Maskava, Krievija

Foto: ?? Massimo Borchi/SIME/ Vida Press

Izrādās vissaltākais Maskavā nav laiks, bet gan vietējie iedzīvotāji. Ja tev šķiet, ka parīzieši ir visnotaļ parupji attiecībā pret iebraucējiem, tad labāk atteikties no ceļojuma uz Krievijas galvaspilsētu, kura pēc britu izdevuma „Independent” veiktās aptaujas rezultātiem atzīta par „visnedraudzīgāko” pasaules pilsētu.

Niagāra, Kanāda

Foto: ddp images/Andre Kohls / Vida Press

Niagāras ūdenskritums nepārprotami ir dabas radīts šedevrs. Viens no ūdenskritumiem atrodas ASV pusē, bet Pakava veida ūdenskritums ir Kanādas pusē, kur ierīkots arī augsts skatu tornis un līdzās izbūvēta pilsētiņa. Tā gan atstāj pārāk samākslotas iespaidu un dažbrīd vairāk līdzinās Lasvegasai. Tur ir vaska figūru muzeji, šausmu istabas, ātro uzkodu restorāni, neskaitāmi suvenīru veikaliņi un dučiem viesnīcu.

Taču paši ūdenskritumi ir tā vērti, lai tos skatītu dzīvē, ja tāda iespēja rodas.

Rašmora kalns, ASV

Foto: ddp images/Florian Lein - realpi / Vida Press

Stāsts, kā akmenī tika cirsti šie milzu portreti, ir interesants, taču, apmeklējot šo vietu dzīvē, daudzi pēc tam saka – “Un tas ir viss?”. Vieta ir apskates vērta, bet daudzi apmeklētāji secinājuši, ka Rašmora kalns ir viens no pārvērtētākajiem tūrisma objektiem ASV.

Atēnas, Grieķija

Foto: ddp/Bernhard Klar / Vida Press

Kā secinājuši daudzi tūristi, teju katra ieliņa Atēnas ir apzīmēta ar grafiti. Pat slavenā Akropole un Partenons nav pasargāti no šiem “ielu māksliniekiem”. Kamēr vieni tajā saskata „pašizteiksmes veidu”, citi ir pārliecināti, ka šādi zīmējumi bojā pilsētas dabisko skaistumu.

Brige, Beļģija

Foto: ? Justin Cliffe/SIME/ Vida Press

Līdzīgi kā filmas “Reiz Brigē” varoņiem, šī viduslaicīgā Beļģijas pilsētiņa vai nu pilnībā apbur, vai atstāj absolūti vienaldzīgu. Kamēr vieni to dēvē par pasaku pilsētiņu un mazo Venēciju tās kanālu dēļ, citus šī pilsēta garlaiko.

Lai gan vairums tūristu par Brigi ir sajūsmā, nevar nepiekrist, ka pilsēta tūristu pieplūduma dēļ ir ļoti komercializējusies. Šajā franciski runājošās Beļģijas pilsētiņā klientus veikalos jau ienākot uzreiz uzrunā angliski, zinot, ka esi šīs pilsētas ciemiņš un varbūt kaut ko nopirksi.

Sanfrancisko, ASV

Foto: Elan Fleisher/REX/ Vida Press

Skats ar Zelta vārtu tiltu ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, kāpēc cilvēki izvēlas apciemot šo pilsētu un iepazīt to tuvāk. Taču realitātē šī lielpilsēta nepatīkami pārsteidz ar ārkārtīgi lielo bezpajumtnieku skaitu. 2017. gadā Sanfrancisko bija reģistrēti 7 499 bezpajumtnieki! Kāds no „TripAdvisor” lietotājiem, raksturojot savas viesnīcas apkārtni, komentējis sekojoši: “Bija skaudri ziemā redzēt bezpajumtniekus ratiņkrēslos bez kurpēm kājās, sievietes ar maziem bērniem nakšņojam uz ielas, kā arī jaunus vīriešus un sievietes uz ielas lietojam narkotikas.”

Ņujorka, ASV

Foto: ?? Antonino Bartuccio/SIME/ Vida Press

Tas vai tev patiks Ņujorka, ir atkarīgs no tā, kur tu dosies un ko izvēlēsies darīt. Ja iekritīsi “tūristu slazdos” un apmeklēsi “Empire State Building” skatu laukumu vai ar kuģīti mērosi ceļu uz Brīvības salu, lai tuvāk aplūkotu Brīvības statuju, iespējams izjutīsi nelielu vilšanos. Ja šo klasisko tūrisma apskates objektu vietā izvēlēsies cilvēku mazāk pārpildītas vietas, visticamāk izjutīsi Ņujorkas īsto burvību un pievienosies tiem, kas pilsētu ierindo pasaules lieliskāko skaitā.

Londona, Lielbritānija

Foto: ddp/INTERTOPICS/PacificCoastNews / Vida Press

Semjuels Džonsons reiz ir teicis: “Ja cilvēks ir noguris no Londonas, viņš ir noguris no dzīves, jo Londonā ir viss, ko dzīve spēj sniegt.” Pilsēta patiešām ir brīnišķīga, taču problēma ir dzīves dārdzība šajā mekā. Pinte alus vidēji maksā 5.19 sterliņu mārciņas (6.75 ASV dolāru), kas ir vismaz divas reizes vairāk nekā citās pilsētās Anglijā.

Turklāt Londonā ir tik liels kultūru sajaukums, ka dzirdēsi visas valodas, izņemot angļu. Gribi dzirdēt īstu angļu valodu Londonā? Aprunājies ar muzeju darbiniekiem vai policistiem, citas iespējas visticamāk nebūs.

Bondi pludmale, Austrālija

Foto: Paul Brown/REX/ Vida Press

Bondi pludmale Austrālijā “nesniedz cerēto”. Kāds „TripAdvisor” lietotājs šo pludmali raksturojusi kā „netīru” un “neko tādu, par ko būtu vērts sajūsmināties”. Līdzīgi kā daudzi, viņš ieteicis citas netālu esošas pludmales, kā ievērojami labāku atpūtas izvēli.

Disnejlenda, ASV

Foto: ddp images/JPI Studios / Vida Press

Pēc tam, kad diena pavadīta ļaužu pārpildītajā atrakciju parkā, stāvot garās rindās un iztērējot milzum daudz naudas, sāc domāt, ka šī “laimīgākā vieta pasaulē” patiesībā ir diezgan nelāga.

Lielais Ķīnas mūris

Foto: Quirky China/REX/ Vida Press

Lielais Ķīnas mūris pieskatīts vienam no pasaules brīnumiem. Tā kopējais garums sasniedz 6350 km, un ir vislielākā siena visā pasaulē. Lielais Ķīnas mūris ir gandrīz trīs reizes garāk nekā visa Lielbritānija. Taču tas ir arī viens no pārvērtētākajiem tūristu objektiem pasaulē. Te vienmēr ir ļaužu masas, kas plūst kā gājienā. Par netraucētu un baudas pilnu pastaigu labāk aizmirst.

Bali, Indonēzija

Foto: ddp/abaca press/ Vida Press

Miljoniem tūristu ik gadus dodas uz “paradīzes salu” Bali, lai baudītu atpūtu balto smilšu pludmalēs, kuras apskalo tirkīzzils ūdens. Tādi skati atrodami tikai attālās un nomaļās salas vietās. Populārākajās pludmalēs smiltis ir tumšas, ir daudz atkritumu un vispār nerodas sajūta, ka esi pie Indijas okeāna.

2017. gadā Bali salas varasiestādes bija spiestas izziņot ārkārtas situāciju atkritumu apsaimniekošanas ziņā, krastos izskaloto plastmasas atkritumu dēļ. 2018. gadā situācija nedaudz uzlabojās, taču šķiet, ka šo problēmu pilnībā likvidēt tuvākajā laikā nebūs iespējams.

Parīze, Francija

Foto: ddp/Peter Schickert / Vida Press

Parīze ir viena no populārākajām pilsētām pasaulē, tad kāpēc gan to ierindot pārvērtētāko skaitā? Pirmkārt, daudzi sūdzas, ka vietējie ir visnotaļ nelaipni un pat rupji, jo īpaši pret tūristiem. Otrkārt, daudzi savā iztēlē uzbūruši pavisam citādu atmosfēru pie Eifeļa torņa vai Monmartrā. Pie pasaulslavenā torņa vienmēr ir milzīgas rindas, bet Monmartras ieliņas – pārpildītas, un uzbāzīgu ielu mākslinieku pilnas. Savukārt, trešais vilšanās iemels ir dārdzība, kas tūristu plaši apmeklētā pilsētā ir pārmērīgi augsta. Parīze atzīta kā septītā dārgākā pilsēta pasaulē un visdārgākā Eiropas Savienībā.

Milāna, Itālija

Foto: ddp/Peter Schickert / Vida Press

Izdaudzinātā modes meka Milāna ne tuvu nelīdzinās modes galvaspilsētai. Stilīgi ģērbtus cilvēkus gadīsies redzēt reti (ja vispār). Slaveno zīmolu veikalu iela patiesībā ir maza un šaura. Tiesa, Milānas katedrāle ir grezna un sajūsmas vērta. Tai varētu veltīt arī pusi dienas, ja patīk arhitektūra un fotografēšana. Taču ar pāris dienām Milānā pilnībā pietiek, lai gūtu ieskatu un pilsētā nepaliktu garlaicīgi.