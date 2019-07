Domeniko Dolče un Stefano Gabana. (Foto: Fotogramma / Splash News/ Vida Press)

Itāliešu modes dizaineri Domeniko Dolče un Stefano Gabana, kas 1985. gadā Milānā nodibināja savu modes namu “Dolce & Gabbana”, pārdošanā izlikuši nekustamo īpašumu. Tas atrodas Sicīlijai piederošajā Stromboli salā un modes mākslinieki par to vēlas 6.5 miljonus ASV dolāru.

Mājas atrodas brīnišķīgā vietā, ja patīk silts laiks un skats uz krasta līniju un jūru. Dolčes un Gabanas villa uzcelta netālu no klints kores un no tās paveras skaisti dabas skati, to skaitā arī uz aktīvo Stromboli jeb Iddu vulkānu. Nesenākais izvirdums reģistrēts šā gada 3. jūlijā.

Šajā villā gadu gaitā viesojušās neskaitāmas slavenības. Dolčes un Gabanas īpašumā šī villa ir kopš deviņdesmito gadu vidus. Modes mākslinieki te regulāri pavadījuši vasaras, rīkojot grandiozas ballītes saviem slavenajiem draugiem. Te pabijušās tādas dīvas kā supermodele Naomi Kempbela, aktrise Emīlija Klārka un pozvaigzne Madonna.

Arī villa pati par sevi ir visnotaļ īpaša. To labiekārtojuši modes korifeji, paši izvēloties mēbeles, “Dolce & Gabbana” audumus, un atrodot dažādus brīnišķīgus interjera priekšmetus vietējo mākslinieku veikaliņos.

Ja nākamais īpašnieks apslāpēs vēlmi visu pārveidot, viņa rīcībā būs īpašums, kurā dzirkstī košas krāsas un izteiksmīgi raksti.

Katra no guļamistabām ieturēta citā tonī, ko izvēlējušies Dolče un Gabana.

Īpašumā kopumā ir septiņas guļamistabas un deviņas vannasistabas (katrā no tām ir lavas akmens apdare).