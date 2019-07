FOTO: kā "Prāta vētras" Liepājas koncertu redzēja grupas tuvākais fotogrāfs

"1989.gadā, kad tika dibināta grupa “Prāta Vētra”, stadioni un simtiem tūkstoši klausītāju likās tāls sapnis, kas piepildījies mūsu visu acu priekšā šovakar," Renārs, teikdams visaizkustinošākos pateicības vārdus vecākiem, ģimenēm, visiem tiem, kuri atbalstījuši Prāta Vētru šajos 30 muzikālā ceļojuma gados, vēlreiz atgādināja, ka saviem sapņiem ir vērts ticēt.

Šī koncerta piesātinātā programma sagādāja ne mazums pārsteigumu - izskanēja jaunais "Prāta Vētras" un Instrumentu kopdarbs “Te saule aust”, Aijas Andrejevas superjaudīgais “Ja tikai uz mani Tu paskatītos” apvienojumā ar superhitu “Mēs pārejam uz Tu”, kam sekoja Arstarulsmirus skaņdarbs “Tur kaut kam ir jābūt” papildināts ar līdz asarām aizkustinošu Imanta Kalniņa vadmotīvu no filmas “Pūt, vējiņi” talantīgā ģitārista Ulda Beitiņa izpildījumā. Uldis pievienojās "Prāta Vētrai" kopā ar albuma "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" producentu Povel Olsson no Zviedrijas un Denisu Paškeviču - Povela perkusijas, Denisa saksofona un flautas partijas vēlreiz apstiprināja, ka “laime ir šeit un tagad”.

"Visas mūsu komandas vārdā saku ārkārtīgi lielu paldies Liepājas pilsētai par tik sirsnīgu uzņemšanu un visiem koncerta viesiem par tik jaudīgām emocijām. Jūs bijāt lieliski," pateicas Aija Auškāpa. Atpūta komandai gan nebūs gara, jo jau drīzumā grupa dosies koncertēt uz tālo Ķīnu. Jaunumiem par grupas gaitām Ķīnā seko līdzi "Prāta Vētra" sociālo tīklu kontos.