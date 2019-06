Kolorādospringsas iedzīvotāja Viviana Gomesa atklāj, ka pirmie vārdi, pārskatot novērošanas kameras video, bijuši - "Kas pie velna?"

Kameru fiksētais savādais radījums Vivianas pagalmā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

"Es pamodos svētdienas rītā un ieraudzīju šo savās kamerās. Cenšos tikt skaidrībā, kas tas ir? Sākumā es ieraudzīju ēnu, kas gāja gar manām namdurvīm, bet pēc tam šo radījumu. Vai vēl kāds savās kamerās to ir redzējis? Pārējās divas kameras kaut kādu iemeslu dēļ to nenofilmēja," raksta sieviete.



Video redzams mazs, mistisks radījums, kurš līdzinās citplanētietim. Dīvainā gaitā noslēpumainā būtne paiet garām automašīnai un tuvojas ielai.

Viviana kategoriski noliedz, ka tas varējis būt dēla pastrādāts joks. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Video "Facebook" skatīts jau 15 miljonus reižu, kā arī pie tā atstāti tūkstošiem komentāru.

Sieviete sniedza interviju vietējam TV kanālam "Inside Edition". Gomesa domā, ka radījums mēģinājis iekļūt viņas mājā, bet tad iemūžināts kamerā. Viņa skaidro, ka novērošanas sistēma ieprogrammēta, lai tā veiktu 10 sekunžu ierakstu, līdz ar to Gomesai nav skaidrs, kur radījums devies pēc tam, kad aizgājis līdz ielai.

Daži apgalvo, ka tas ir citplanētietis. Citi runā, ka tas atgādina elfu "Dobiju" no filmas "Harijs Poters". Ir arī tādi, kuri uzstāj uz to, ka video ir rediģēts, bet Gomesa to noliedz. Iespējams, loģiskākais izskaidrojums ir komentārs par to, ka tas ir bērns, kurš galvā uzvilcis šortus un flip-flopus, jo bērni reizēm mēdz darīt dīvainais lietas.

Gomesas 9 gadus vecais dēls Bobijs. (Foto: Facebook)

Izrādās, ka Vivianai ir 9 gadus vecs dēls Bobijs, bet sieviete kategoriski noliedz, ka tas varējis būt viņš.



Gomesa sacīja: "Es viņu naktī nelaistu vienu ārā."



Noraizējušies kaimiņi zvana uz vietējo radio un ziņo, ka esot nobijušies, kā arī aicina veidot patruļu, kas apkārtnē uzraudzītu drošību.

Kaimiņos dzīvojošā Keisija Edija apgalvo, ka neko tādu iepriekš savā dzīvē nav redzējusi un ir nedaudz nobijusies. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Keisija Edija dzīvo kaimiņos un apgalvo, ka apkārtnē nav neviena bērna, kurš atbilstu video redzamā radījuma izmēriem. Viņa neko tādu iepriekš savā dzīvē nav redzējusi un nedaudz ir nobijusies.