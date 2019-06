Intars Rešetins palepojas, ka atbrīvojies no desmit kilogramiem

View this post on Instagram

10kg. Tieši tik liekus kilogramus nēsāju sev līdzi ikdienā. Paldies manai trenerei @zandazr (gan par perfekti sastādītu treniņa plānu, gan pareizu uzturu, adekvātu miega daudzumu un rūpēm), sporta klubam @squad.hour par iespēju pie jums vingrot, skriet un apmeklēt grupu nodarbības! Elpot kļuvis vieglāk! Atbrīvojies no visa liekā arī Tu! #sports #aktīvadzīve #kaislība #mērķi #nometriepu #esiaktīvs #dzīvo #baudi #esilaimīgs #latvija🇱🇻