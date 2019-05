Margota Robija, Kventins Tarantino, Leonardo di Kaprio un Breds Pits "Reiz Holivudā" pirmizrādē Kannās. (Foto: EPA/Scanpix)

Kannu kinofestivālā skatītāji ar stāvovācijām slavē Tarantino, di Kaprio un Breda Pita jaunāko filmu

Otrdien, 21. maijā, Kannu kinofestivālā notika kulta režisora Kventina Tarantino jaunās filmas "Reiz Holivudā" ("Once Upon a Time... in Hollywood") pirmizrāde. Skatītāji pēc tās vienojās sešu minūšu ilgās stāvovācijās, un pirmizrādi apmeklēja arī filmas abas lielākās zvaigznes - aktieri Leonardo di Kaprio un Breds Pits.