Pašmāju teātru aktieri aicina uz sadziedāšanos vērienīgā koncertā

Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa, Zane Jančevska, Zane Dombrovska un Mārtiņš Egliens, kurš arī uzņēmies režisora pienākumus; Liepājas teātra aktieri Karīna Tatarinova un Edgars Pujāts; Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks, kā arī dziedošie aktieri Varis Vētra, Gundars Silakaktiņš un Guntis Skrastiņš.

Par muzikālo pavadījumu koncertā gādās grupa “No pusvārda” (Juris Kristons – taustiņinstrumenti, Aivars Gudrais – ģitāra, Zintis Žvarts – saksofons, Modris Laizāns – bass, Ivars Kalniņš – sitaminstrumenti).

“Ikvienam no koncerta dalībniekiem ir sava mīļākā dziesma. Kurā tā būs, dzirdēsim koncerta laikā. Joki? Kā tad bez tiem! Sirsnība? To mēs garantējam,” sola koncerta režisors un dalībnieks Mārtiņš Egliens, piebilstot: “Protams, koncertā pārsvarā skanēs dziesmas no teātra izrādēm. Sākumā varbūt mazāk zināmas un retāk skanējušas, taču uz beigām esam pataupījuši tādas, ko varētu zināt daudzi koncerta apmeklētāji, tādēļ ļoti ceram uz skaļu un kārtīgu līdzdziedāšanu. Jo tas jau ir mūsu mērķis – draudzīgs, omulīgs vakars ar sadziedāšanos.”