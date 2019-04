FOTO: tā Kiprā romantiskā ceremonijā precējās bobslejists Matīss Miknis

View this post on Instagram

Ja lēnām virzīsies uz savu mērkki, Tev būs panākumi! No sākuma tie būs mazi, tomēr ar laiku tie kłús lielāki! Domā ilgtermińā.. Tavi mazie solīši, Tava attieksme un nesteidzīgā rīcība novedīs pie Tava mērkka! Un iespējams, ka pat pie lielākiem sasniegumiem, kā biji cerējis! @hypnotised80 #motivation #fitness #lifestyle #liepaja