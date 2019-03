Jolanda Suvorova vada skarbas vecumdienas nabadzībā

Suvorovas uzstāšanās nevienu neatstāj vienaldzīgu, no viņas strāvo atraktivitāte, dzīvesprieks un pārsteidzoša enerģija. Bija laiks, kad gandrīz katru nedēļas nogali viņa devās uz kādu kultūras namu vai prezentācijas pasākumu, vai jubilejas svinībām, taču tagad žurnālam "Kas Jauns" skatuves māksliniece atzīst – beidzamo gadu laikā darba tikpat kā neesot bijis.

Jolanda, tā jau trūkumā dzīvojot, vēl cenšas parūpēties par mazajiem draugiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Viņa uzsver, ka aizvien ir gatava saņemt darba piedāvājumus, bet saprot – konkurence aktieru vidū ir liela un visiem darba nepietiek. „Visvairāk man tīk uzstāties koncertos. Gribētu arī filmēties kādā reklāmā vai filmā. Varbūt tādu kā mani kaut kur vajadzētu... Bet tagad jau ir daudz aktieru, ir, no kā izvēlēties,” prāto skatuves māksliniece. Viņa atzīst, ka brīžam bijusi pat doma atstāt Latviju. „Vienu brīdi jau gribējās aizbraukt prom no šīs valsts, jo nav darba. Man gribas to sajūtu, lai es būtu kādam vajadzīga,” nosaka Jolanda.

Aktrise atzīst, ka pēdējie gadi bijuši teju nepanesami, jo nākas dzīvot lielā trūkumā un iztikt no 300 eiro lielas pensijas. „Nekad nebiju domājusi, ka vecumdienās būs tik grūti. Es taču visu mūžu esmu daudz strādājusi. Esmu bijusi gan skatuves māksliniece, gan arī fabrikā strādājusi, kad viena meitu audzināju."

Atzīstos, nespēju izdzīvot ar šādiem ienākumiem, ir pat izveidojies dzīvokļa parāds. Tā sevis žēl... Gribas sēdēt un raudāt.

"Zāles vien mēnesī man izmaksā 60 eiro. Visas nepērku, jo nevaru atļauties. Arī, lai notievētu, vajag normālu ēdienu ēst. Man nesanāk. Ēdu visu, kas ir lēts, ne to, kas būtu veselīgs. Lai cilvēks pie šādas dārdzības varētu normāli dzīvot, katram vajadzētu mēnesī saņemt 1500 eiro. Tad varētu nomaksāt dzīvokļa rēķinu, nopirkt medikamentus un pirkt normālu, veselīgu pārtiku. Ja es saņemtu kaut vai 500 eiro mēnesī, justos kā karaliene,” bilst Suvorova.

