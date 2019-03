Ardievas pūķiem. Animācijas filmas "Kā pieradināt pūķi 3" recenzija

2010. gadā iznāca pirmā «Kā pieradināt pūķi» daļa, un abi galvenie varoņi nolaupīja skatītāju sirdis. Jaunais vikings Hikaps iepazinās ar savu nākamo labāko draugu - suņkaķveidīgu pūķi Nezobu, atklājot sev pilnīgi jaunu pasauli. Atšķirībā no daudzām animācijas filmām, kas paredzētas bērnu un ģimeņu auditorijām, režisors Dīns Debluā nebaidās runāt arī par sāpīgākām tēmām - tuvinieku zaudēšanu, kā sadzīvot ar smagu fizisku traumu un kā pieaugt.

Pēc pirmās daļas panākumiem tika nolemts piešķirt «Kā pieradināt pūķi» turpinājumu. Un režisors, iedvesmojoties no «Zvaigžņu kariem», sāka veidot stāstu jau uzreiz divām daļām, lai radītu pabeigtu triloģiju. Protams, ka lielākoties turpinājumi (jo īpaši animācijas filmām) rodas pavisam merkantilu apsvērumu dēļ - lai nopelnītu vairāk naudas. Tādēļ bieži vien beigās tiek iedots kāds «āķītis», kas liecina, ka turpinājums sekos. Šajā ziņā jauzteic režisora vēlme izveidot pabeigtu un noapaļotu triloģiju, neizvelkot Hikapa un Nezoba stāstu nebeidzamā, jau nogurdinošā franšīzē.

Kā jau savā recenzijā žurnālā «Variety» uzsver kino kritiķis Pīters Dēbērdžs, «Kā pieradināt pūķi» animācijas pasaulē izceļas ar to, ka integrē ļoti daudz paņēmienus no spēles kino. Varoņi nepaliek mūžīgi iestrēguši vienā vecumā, attīstības posmā un arī izskatā - mēs pirmoreiz ieraudzījām Hikapu kā neveiklu pusaudžu zēnu, un šobrīd viņš ir izaudzis par Berkā salas līderi. Tādējādi vēl spēcīgāk un pamatotāk ir izmantots triloģijas paņēmiens - skatītāji neredz dažādus laikā un telpā iesprostotus notikumus, kas notiek ar tiem pašiem varoņiem.

Šie notikumi notiek un ietekmē varoņu dzīvi - viņi attīstās, pieaug, iemācās jaunas lietas, sasniedz brieduma pakāpi. Un visticamāk, ka tieši par šo tēmu arī ir triloģijas pēdējā daļa - par to, kā sasniegt briedumu. Turklāt svarīgi ir pieminēt to, ka režisors neizvēlas visu attīstības ceļu atstāt tikai Hikapam, padarot pūķi Nezobu par tādu kā «aksesuāru» vai intersantu «čomiņu». Arī Nezobam šajā daļā ir jāstājas pretī svarīgām izvēlēm un jāiet savā pūķa dzīves attīstībā tālāk. Un šāda smalka izpratne par varoņu attīstību viena stāsta ietvaros pierāda to, ka «Kā pieradināt pūķi» nav tikai parasta ģimenes izklaides filmiņa.

Pūķu mīlestība

Tā kā Hikaps ir kļuvis par pašu galveno Berkā salā, viņš kopā ar savu draudzeni Astrīdu ir radījis vidi, kurā pūķi ar cilvēkiem var sadzīvot pat ļoti draudzīgi. Šķiet, ka viss pamazām nokārtojas un gaidāms ilgstošs miera periods. Nekā nebija!

Piepeši parādās spoža, skaista, balta pūķu dāma, kuru Astrīda nokristī par Gaismas Fūriju. Un izrādās, ka Nezobs nemaz nav vienīgais no savas pūķu sugas. Gaismas Fūrijas parādīšanās kļūst par katalizatoru tam, ka Nezobam var nākties izvēlēties starp mīlestību un draudzību. Un abu pūķu «ieskatīšanās» aina ir pārsteidzoši aizkustinoša.

Draudu tuvums

Protams, ka piedzīvojumu filmā ir nepieciešams arī ļaundaris - šoreiz tas ir Grimmels. Apbruņojies ar vēlmi kontrolēt pūķus un tos nodalīt no cilvēkiem, šis anti-varonis daudzējādā ziņā atgādina dažu labu citu vadoni, kurš šobrīd aktīvi vēlas ar lielu sienu šo to nodalīt.

Lai varētu izglābt Berkā dzīvojošos pūķus, Hikaps ir gatavs uzņemties karavadoņa lomu un doties meklēt vietu, ko sauc par Paslēpto pasauli. Līdz šim ir šķitis, ka tā ir tikai mīts vai pasaka, ko Hikapa tētis viņam stāstīja bērnībā. Taču izrādās, ka Paslēptā pasaule ir eksistējoša vieta, kas varētu solīt gan drošību pūķiem, gan atklāt vēl citus neticamus noslēpumus.

Kinematogrāfiska animācija

Ne tikai varoņu pieaugšana un attīstība stāsta ietvaros ir tā, kas pielīdzina «Kā pieradināt pūķi» spēlfilmām - tās ir arī vizuālās stilistikas iezīmes. Piemēram, t.s. «maģiskās stundas» izmantošana - filmēšana nelielajā periodā tieši pirms saullēkta vai tieši pēc saulrieta, kas debesīs ir redzama īpaši skaista gaisma.

Turklāt animācijas valodas daudzveidība (kas īpaši izpaužas dažnedažādo pūķu «dizainos»), spēja attēlot apbrīnojamu mīmikas un kustību amplitūdu padara šo arī par augstas kvalitātes animācijas piemēru. Un, ja ar to nav gana, tad jūs noteikti pārliecinās aizkustinošais filmas fināls. Kamols kaklā būs.

«KĀ PIERADINĀT PŪĶI 3» ("How to Train Your Dragon: Hidden World")

Piedzīvojumu filma, animācija, ģimenes filma, ASV, 2019

Režisors: Dīns Debluā.