Pašmāju reperis I Mean Love pārsteidz ar iespaidīgu dziesmas video no Islandes

Izpildītāja I Mean Love dziesma iedvesmota no Dana Millmana grāmatas "Way of the Peaceful Warrior".

Šajā elektroniskajā, enerģiski-melanholiskajā skaņdarbā mākslinieks izpauž savas iekšējās cīņas starp divām esamībām, kuras eksistē blakus viena otrai - patieso "es", dvēseli un prāta veidotajām ilūzijām - ego.

Stāstot par dziesmas "Peaceful Warrior" video klipa rašanās ideju, I Mean Love, īstajā vārdā Raiens Šaubergs, skaidro: "Lai pareizi iemūžinātu un papildinātu dziesmas noskaņu, zināju, ka klips jāfilmē kādā maģiskā un mierpilnā vietā. Tad radās superīga iespēja šo ideju realizēt Islandē, par ko esam ļoti pateicīgi - Islandes dabas skaistums un perfektums ir elpu aizraujošs! Es jūtu un ceru, ka tagad, sadarbībā ar "Rocketship Network" filmēšanas blici, esam spējuši nodot klausītājiem pilnīgu "Peaceful Warrior" pieredzi. Tieši tādu, kā vēlējāmies."