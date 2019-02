Pērn ziņojām par kādu ēstuvi Pārgaujā, kas uzsauca milzīga izmēra karbonādes porciju cilvēkiem, kas spēja šķīvi izēst tukšu 30 minūšu laikā. Uzvarētāji bija vien daži, taču klientūras kafejnīcai netrūka - vēl vairāk, galdiņi bija rezervēti krietnu laiku uz priekšu.

Nu šī savdabīgā akcija sasniegusi Rīgu. Kāds krogs Teikā piedāvā klientiem stundas laikā pievārēt viņu sagatavoto burgeri kopā ar frī kartupelīšiem. Pats burgeris 2,5 kg smags, un maltītes izmaksas krogs lēš uz 19,50 eiro. Pasūtot to un neapēdot 60 minūtēs, klientam par burgeri jāmaksā. Savukārt ja stundas laikā ēdējs - nepieceļoties no galdiņa - to spēj apēst, krogs maltīti uzsauc par velti.

Šādas akcijas bauda popularitāti fiziski spēcīgu vīriešu vidū, taču no veselības viedokļa tās nav cilvēka organismam vēlamas, norāda uztura speciāliste. "Īsā laika posmā burtiski aprīts milzīgs daudzums pārtikas kaitē visam gremošanas traktam, īpaši kuņģim un zarnām," skaidro dietoloģe, "turklāt jāsaprot, ka tā nav viegla pārtika, bet gan fast food". Viņasprāt, šādas kafejnīcu un krogu akcijas vērtējamas kā cinisks biznesa mārketings, kas vērsts uz popularitātes gūšanu, nevis viesmīlību.

