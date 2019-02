Lai arī iepriekš "Kino Citadele" ar lieliem panākumiem izrādītas "Platforma records" ražotās filmas "Svingeri" un "Blēži", kompānijas jaunākā filma "Klases salidojums" šeit netiks izrādīta. Tas saistīts ar faktu, ka Ēķa jaunākā filma vēl pirms pirmizrādes izrādīta citās platformās. Proti, divas nedēļas pirms plānotās kino pirmizrādes tā jau redzama vietnē "Shorcut" un "Helio" interaktīvajā televīzijā. Tas nav pa prātam kino "Citadele". Lēmumu neizrādīt "Klases salidojumu" Rīgas lielākajā kinoteātrī filmas producents Kristians Alhimionoks sauc par "pliķi" un bezprecedenta gadījumu.

Filmas režisors Andrejs Ēķis par šo situāciju ir sašutis. "Es neesmu izmisis, varbūt tikai izbrīnīts un sašutis," viņš atzina. Filmas producents Kristians Alhimionoks norāda, ka vēl nav saņēmis oficiālu skaidrojumu šādai pēkšņai kinoteātra rīcībai. "Mēs īsti nezinām, kas notiek. Mums nav sniegts nekāds paskaidrojums, bet katrā ziņā tas ļoti interesanti precedents Latvijā, es teiktu, nebijis," atzina filmas producents. Tikmēr Ēķis īsti negrib ticēt, ka tā varētu būt cenzūra par labu ārvalstu kinolentēm. Otrs minējums - plaukstošajā Latvijas filmu industrijā saasinājusies cīņa par filmu izplatīšanu - arī "Klases salidojuma" izplatīšana vairs netika uzticēta "Forum Cinemas", bet citai kompānijai.

"Forum Cinemas" vadītājs Normunds Labrencis LNT Ziņām skaidroja, ka šāda situācija radās, jo, viņuprat, pārkāpti kinoindustrijā sen labi zināmi darbības principi, ka sākotnēji filmu piedāvā ekskluzīvi tikai kinoteātriem, un filma netiekot iekļauta repertuārā, ja tā vispirms tiek piedāvāta izrādīšanai citās platformās. "Šāda situācija mums ir pirmo reizi. Līdz pat pēdējam brīdim meklējām risinājumu un kompromisu, tomēr to neizdevās panākt," tā viņš, piebilstot, ka šī neesot vēršanas ne pret latviešu kino, ne filmu izplatītāju. Multfilmas "Lote un pazudušie pūķi" producents Vilnis Kalnaellis LNT ziņām pieļāva, ka kinoteātris pārtraucis sadarību, jo multiflma pirms tam rādīta video platformās. Bet "Klases salidojuma" veidotāji atzina, ka filma jau tiek rādīta "Lattelecom" platformā "Shortcut", jo uzņēmums palīdzējis filmas veidošanas procesā. Par to, cik lieli zaudējumi filmas veidotājiem nodarīti saistībā ar atteikšanos to rādīt vienā no lielākajiem Latvijas kinoteātriem, pagaidām neesot aplēsti. Taču potenciālos zaudējumus "Platforma film" cer kompensēt ar filmas panākumiem citos kinoteātros, tam pamatu dodot arī filmas reklāmas video vairāk nekā 380 tūkstoši skatījumi.