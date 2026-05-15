airBaltic ziemas sezonā sāks lidojumus no Rīgas uz Turīnu
Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic ziemas sezonā pasažieriem piedāvās jaunu maršrutu no Rīgas uz Turīnu (Itālija), kas būs pieejams laika posmā no 2027. gada 30. janvāra līdz 20. martam. Lidojumi tiks nodrošināti reizi nedēļā – sestdienās, piedāvājot plašākas ceļošanas iespējas uz dažādiem slēpošanas kūrortiem.
Mants Vrubļausks (Mantas Vrubliauskas), airBaltic maršrutu tīkla plānošanas viceprezidents, norāda: “Jaunais savienojums ar Turīnu vēl vairāk stiprinās airBaltic klātbūtni Eiropā un paplašinās mūsu maršrutu tīklu Itālijā, kur jau šobrīd piedāvājam vairākus galamērķus. Turīna ir pievilcīgs atpūtas galamērķis, kas ir īpaši iecienīts ziemas sezonā slēpošanas iespēju un daudzveidīgo atpūtas aktivitāšu dēļ. Mēs turpinām pilnveidot savu maršrutu tīklu un piedāvāt pasažieriem arvien plašākas iespējas iepazīt Eiropu, vienlaikus stiprinot Rīgas lidostas lomu kā nozīmīgam gaisa satiksmes centram reģionā.”
Turīna ir nozīmīgs ziemas tūrisma galamērķis, kas ir ērts sākumpunkts ceļojumiem uz Alpu slēpošanas kūrortiem, vienlaikus piedāvājot bagātu kultūras dzīvi, muzejus un dažādus ziemas festivālus.
Šobrīd airBaltic piedāvā septiņus tiešos galamērķus no Rīgas uz Itāliju. Visa gada garumā tiek nodrošināti lidojumi uz Milānu un Romu, savukārt vasaras sezonā – tiešie lidojumi uz Olbiju, Katāniju, Neapoli un Pizu, bet ziemas sezonā – uz Veronu un, sākot ar nākamā gada janvāri, uz Turīnu. Kā arī ilgstošā sadarbība ar ITA Airways ļauj nodrošināt plašu savienojamību no Itālijas uz vairākiem galamērķiem visā pasaulē.